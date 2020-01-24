دي تي أم: انسحاب فريق "آر-موتورسبورت أستون مارتن"

انضم فريق "آر-موتورسبورت" إلى منافسات "دي تي أم" مع بداية موسم 2019 بأربع سيارات أستون مارتن فانتاج، مستفيداً من الفراغ الذي خلفه رحيل فريق مرسيدس عن البطولة.

لكنّ العلامة السويسرية عانت في مجاراة الفريقين المصنعيين أودي و"بي أم دبليو"، إذ لم يفلح الفريق في الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى ولو لمرة واحدة طوال الموسم.

وبحلول نهاية العام، أشارت التقارير إلى بيع الفريق لجميع سياراته لمشترٍ مجهول الهوية، قبل أن يعلن لاحقاً انفصاله عن مزوّد المحركات "أتش دبليو إيه".

وأشارت التكهنات إلى تأمين الفريق لعقد مع مزود محركات آخر "بي أم دبليو"، لكن العلامة السويسرية أعلنت أنها لن تشارك في موسم 2020.

حيث قال مدير الفريق الدكتور فلوريان كاميلغر: "أظهرت عملية إعادة التقييم لبرنامجنا في رياضة السيارات مجموعة جديدة من الأولويات، و’دي تي أم’ ليست ضمنها بالنسبة لنا".

وأكمل: "قرارنا حيال برنامجنا لعام 2020، سنقوم بالإعلان عنه لاحقاً".

واختتم: "لكن، أود انتهاز الفرصة لتوجيه الشكر بشكل خاص إلى غيرهارد بيرغر، ديتير غاس وجينز ماركواردت على الترحيب بنا في أول موسم لنا. خاصة ’بي أم دبليو’ كانت عوناً كبيراً لنا كشريك".

انسحاب "آر-موتورسبورت" يترك البطولة مع 14 سيارة فقط لموسم 2020، ما لم تعمل "بي أم دبليو" وأودي على إضافة المزيد من السيارات.

وذلك يعني كذلك أن "دي تي أم" ستضمّ مصنّعَين اثنين فقط للمرة الأولى منذ 2011، وهو العام الذي سبق وصول "بي أم دبليو" إلى البطولة.