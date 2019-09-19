دي تي أم: السويد تنضم إلى روزنامة 2020 الموسّعة

لن تفتتح حلبة هوكنهايم الموسم ولن تستضيف جولتين، للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق "دي تي أم" عام 2000، حيث ستستضيف حلبة زولدر الجولة الافتتاحية بين يومَي 24 و26 أبريل/نيسان.

وبعد زولدر، ستتجه "دي تي أم" إلى لاوسيتزرينغ قبل التوجه إلى الجولة "الجديدة" التي لم يعلن عنها بعد.

وضمن بيان أصدرته البطولة، أوضحت أن الجولة "غير المعلنة" بعد لشهر مايو/أيار ستكشف عن هويتها خلال السباق الختامي لموسم 2019 في هوكنهايم.

وبعد أشهر من التكهنات، ستكون حلبة جائزة السويد الكبرى السابقة في أندرستوب، الجولة الرابعة من روزنامة الموسم المقبل.

مونزا ستكون التالية، بينما تقع جولة براندز هاتش بين نوريسرينغ وآسين، بينما ستكون نوربورغرينغ وهوكنهايم آخر جولتين في الموسم.

يشار إلى أن الروزنامة بحاجة إلى التصديق من قبل المجلس العالمي للسيارات قبل أن تصبح سارية المفعول رسمياً.

روزنامة موسم 2020: