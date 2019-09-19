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دي تي أم / أخبار عاجلة

دي تي أم: السويد تنضم إلى روزنامة 2020 الموسّعة

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دي تي أم: السويد تنضم إلى روزنامة 2020 الموسّعة
19-09-2019

أعلنت بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" عن روزنامة موسم 2020 الجديدة، والتي ستضمّ للمرة الأولى السويد إضافة إلى تقليص استضافة هوكنهايم إلى جولة واحدة، علاوة على محطة "مثيرة" لم يتمّ الكشف عنها بعد.

لن تفتتح حلبة هوكنهايم الموسم ولن تستضيف جولتين، للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق "دي تي أم" عام 2000، حيث ستستضيف حلبة زولدر الجولة الافتتاحية بين يومَي 24 و26 أبريل/نيسان.

وبعد زولدر، ستتجه "دي تي أم" إلى لاوسيتزرينغ قبل التوجه إلى الجولة "الجديدة" التي لم يعلن عنها بعد.

وضمن بيان أصدرته البطولة، أوضحت أن الجولة "غير المعلنة" بعد لشهر مايو/أيار ستكشف عن هويتها خلال السباق الختامي لموسم 2019 في هوكنهايم.

وبعد أشهر من التكهنات، ستكون حلبة جائزة السويد الكبرى السابقة في أندرستوب، الجولة الرابعة من روزنامة الموسم المقبل.

مونزا ستكون التالية، بينما تقع جولة براندز هاتش بين نوريسرينغ وآسين، بينما ستكون نوربورغرينغ وهوكنهايم آخر جولتين في الموسم.

يشار إلى أن الروزنامة بحاجة إلى التصديق من قبل المجلس العالمي للسيارات قبل أن تصبح سارية المفعول رسمياً.

روزنامة موسم 2020:

Date Venue
أبريل 24-26 Belgium زولدر
مايو 15-17 Germany لاوسيتزرينغ
مايو 29-31 يعلن لاحقاً
يونيو 12-14 Sweden أندرستوب
يونيو 26-28 Italy مونزا
يوليو 10-12 Germany نوريسرينغ
أغسطس 22-23 United Kingdom براندز هاتش
سبتمبر 4-6 Netherlands أسين
سبتمبر 11-13 Germany نوربورغرينغ
أكتوبر 2-4 Germany هوكنهايم
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