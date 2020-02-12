دي تي أم: اقتراب الإعلان عن صفقة مشاركة كوبتسا

كما نشر موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من هذا الشهر، سينتقل كوبتسا للمشاركة في البطولة خلال موسم 2020 بعد خسارة مقعده مع فريق ويليامز في الفورمولا واحد لصالح نيكولاس لاتيفي.

وأشار البولندي إلى نيته المنافسة في هذه البطولة عدة مرات خلال موسم 2019، كما أنه اختبر سيارة "بي أم دبليو أم4" في خيريز شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبالرغم من العلامة البافارية قد أكدت تشكيلتها النهائية المصنعية، لكن كوبتسا تمكن من الحصول على مقعد مع فريق زبون تدعمه "بي.كيه.أن أورلين" وهي الشركة الراعية له كذلك، والتي كانت قد أمنت عودته إلى الفورمولا واحد في 2019 أيضاً.

ولن تبني "بي أم دبليو" سيارة جديدة خاصة بكوبتسا، حيث سيقود البولنديّ صاحب الـ 35 عاماً السيارة نفسها التي اختبرها في خيريز.

ومن المتوقع إصدار بيان رسمي بهذا الصدد يوم الخميس.

يشار إلى أن كوبتسا يشغل منصب السائق الاحتياطي لدى ألفا روميو، ومن غير المتوقع أن يتأثر هذا بمشاركته في "دي تي أم".