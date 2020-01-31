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دي تي أم / أخبار عاجلة

دي تي أم: أودي تحافظ على تشكيلتها لموسم 2020

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دي تي أم: أودي تحافظ على تشكيلتها لموسم 2020
31-01-2020

أكدت أودي أنها ستخوض موسم 2002 في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" بتشكيلة ثابتة للموسم الثالث على التوالي.

ستحافظ أودي على تشكيلتها ضمن ثلاثة فرق بعد حسم الألقاب الثلاثة جميعها في موسم 2019 المنصرم.

وسيبقى رينيه راست حامل اللقب ضمن فريق روزبرغ إلى جانب جايمي غرين، بينما سيخوض لويك دوفال ومايك روكنفيللر الموسم كزميلين ضمن فريق فينيكس.

أما فريق "أبت سبورتسلاين" فسيحافظ على تشكيلته كذلك مع روبن فرينز ونيكو مولر لموسم 2020.

حيث قال ديتير غاس مدير قسم رياضة السيارات لدى أودي: "بعد موسم رائع، لا يمكننا إلا تطبيق المقولة الشهيرة: لا تدخل أية تعديلات على الفريق الرابح!".

وأكمل: "من وجهة نظري الشخصية، امتلكنا الموسم الماضي التشكيلة الأقوى من السائقين في البطولة. لهذا السبب أنا مسرور للغاية لخوض الموسم مع السائقين الستة نفسهم".

ومع بقاء تشكيلة السائقين المصنعيّين من دون تغيير، إلا أن فريق "دبليو آر تي" الزبون سيضم سائقَين جديدين إيد جونز وفابيو شيرر.

وسيقودان كبديلين عن سائق سوبر فورمولا بيترو فيتيبالدي وجوناثان أبيردين الذي سيحل بديلاً عن برونو سبينغلر ضمن صفوف "بي أم دبليو".

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