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دي تي أم / أخبار عاجلة

دي تي أم: أودي تتجه لزيادة عدد سياراتها إلى تسعٍ

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دي تي أم: أودي تتجه لزيادة عدد سياراتها إلى تسعٍ
02-03-2020

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن أودي تتجه لرفع عدد سياراتها المشاركة في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" إلى تسعٍ.

أصيبت "دي تي أم" بضربة كبيرة عقب خسارة فريق "آر-موتورسبورت أستون مارتن" ما ترك البطولة مع 14 سيارة فقط للموسم المقبل.

لكنّ "بي أم دبليو" أضافت سيارتها الاختبارية لترفع مشاركاتها إلى سبعٍ من أجل روبرت كوبتسا سائق الفورمولا واحد السابق، ومن المتوقع أن تحذو أودي حذوها في الأسابيع المقبلة.

ويأتي ذلك وسط ضغط غيرهارد بيرغر رئيس البطولة باتجاه تقريب مستويات الفرق من بعضها البعض لرفع جودة العرض.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت هناك سيارتا تجارب جاهزتان من أجل سائقين ضيفين العام الماضي. نحن نحاول الآن جلبهما إلى المنافسة الدورية".

ولم يتم اتخاذ قرار بعد حيال هوية السائق الذي سيقود السيارة الإضافية في 2020، لكن هناك عدة احتمالات متاحة.

أحدها، بينوا تريلور سائق أودي الاحتياطي، وكذلك فرديناند هابسبرغ سائق "آر-موتورسبورت" السابق.

وكذلك سيرغي سيروتكن سائق ويليامز السابق في الفورمولا واحد قد يكون بدوره مرشحاً جيداً لنيل المقعد.

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