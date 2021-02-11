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دي تي أم / أخبار عاجلة

ثلاثة فرق على الأقل بصدد تمثيل مرسيدس في "دي تي ام" لموسم 2021

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ثلاثة فرق على الأقل بصدد تمثيل مرسيدس في "دي تي ام" لموسم 2021

تتّجه ثلاثة فرق على الأقل إلى تمثيل مرسيدس ضمن عودتها إلى منافسات بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" عقب انتقال السلسلة إلى قوانين "جي تي3" لموسم 2021.

يسعى اثنان من أنجح فرق مرسيدس في حقبة "جي تي3"، "اتش تي بي وينوارد موتورسبورت" و"هاوت ريسينغ"، إلى التواجد على شبكة انطلاق "دي تي ام" مع سيارات مدعومة مصنعيًا ضمن أولى جولات موسم 2021 في مونزا والمقرر إقامتها في يونيو/حُزيران.

وسينضم الفريقان المتمركزان في ألمانيا إلى فريق "غروبيم ريسينغ" المتمركز في هونغ كونغ، والذي أعلن خططه لخوض غمار السلسلة العام الماضي.

ومن المعلوم كذلك أنّ فريق "ميوك موتورسبورت"، الذي سابق مع مرسيدس في "دي تي ام" في الفترة من 2005 إلى 2016، قد خاض محادثات مع العلامة الألمانية حول المشاركة في هذا الموسم.

وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أيضاً أنّ فريقَي "اتش تي بي" و"اتش آر تي" يقتربان من إتمام صفقتيهما لاعتماد سيارة مرسيدس في الحقبة الجديدة للسلسلة بعد انتقالها من قوانين الفئة 1 للسيارات السياحية.

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وقد أوضح متحدث باسم "مرسيدس-أيه ام جي موتورسبورت" أنّه من المرجّح أن تكون هنالك أربع إلى خمس سيارات "أيه ام جي جي تي3" منقسمة على ثلاثة فرق في "دي تي ام" لموسم 2021.

حيث من المتوقّع أن يعتمد فريقا "اتش تي بي" و"اتش آر تي" سيارتَين لكن منهما، إلى جانب سيارة وحيدة كشف عنها فريق "غروبيم" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في المقابل، تبدو خطط فريق "ميوك" للمشاركة مع مرسيدس في "دي تي ام" ضمن مرحلة أقل تقدمًا.

وعند سؤاله عما إذا ستقدم مرسيدس الدعم المصنعي للفريق التي تمثلها في "دي تي ام"، قال المتحدث باسم العلامة الألمانية: "الأمر يعتمد على ماهية الفرق التي ترغب بالمشاركة، إذ ربما تكون فرق أداء أو فرق زبونة بالكامل".

هذا ومن غير المعلوم عدد السائقين المصنعيين الذين سيكون بوسع مرسيدس إشراكهم في السلسلة بالنظر إلى التزاماتها ببطولات أخرى.

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