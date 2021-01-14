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دي تي أم / أخبار عاجلة

ألبون يتّجه للتسابق على متن سيارة فيراري ضمن برنامج ريد بُل في "دي تي ام"

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ألبون يتّجه للتسابق على متن سيارة فيراري ضمن برنامج ريد بُل في "دي تي ام"

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ أليكسندر ألبون وليام لاوسن يتّجهان للتسابق على متن سيارة فيراري 488 جي.تي3 في بطولة السيارات السياحيّة الألمانيّة "دي تي ام" كجزء من عودة ريد بُل إلى السلسلة.

تمّ الإعلان في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر عن أنّ ألبون سيُشارك في عددٍ من سباقات "دي تي ام" هذا العام بدعمٍ من ريد بُل بعد أن تمّ التعاقد مع سيرجيو بيريز بديلًا عنه في صفوف الفريق في الفورمولا واحد.

وفي حين أنّ النشرة الصحفيّة لم تذكر السيارة التي سيقودها هو ولاوسن، يُعتقد بأنّها ستكون سيارة فيراري.

ورُبّما كان ينظر إلى هوندا على أنّها الخيار المنطقيّ بالنظر إلى روابطها مع ريد بُل في الفورمولا واحد، لكنّ الصانع الياباني لا يرى قيمة تسويقيّة في بطولة "دي تي ام".

أمّا أستون مارتن فلم تعد خيارًا بالنسبة لريد بُل على إثر انفصالهما في الفورمولا واحد، إلى جانب زيادة الصانع البريطاني لروابطه مع مرسيدس ضمن صناعة السيارات.

ولم يتمّ اتّخاذ القرار بعد بشأن الفريق الذي سيُشغّل سيارتَي فيراري، لكن يبدو أنّ فريق "آي.اف كورسي" هو الخيار الأقرب بالنسبة لريد بُل. ويُعرف الفريق الإيطاليّ بروابطه المتينة مع فيراري كما أنّه يُدير برنامجها المصنعيّ في بطولة العالم للتحمّل.

ألبون سيتسابق في بطولة "دي تي ام" بدعمٍ من ريد بُل

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