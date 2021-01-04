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دي تي أم / أخبار عاجلة

ألبون سيتسابق في بطولة "دي تي ام" بدعمٍ من ريد بُل

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ألبون سيتسابق في بطولة "دي تي ام" بدعمٍ من ريد بُل

سيُشارك أليكسندر ألبون في عددٍ من سباقات بطولة السيارات السياحيّة الألمانيّة "دي تي ام" خلال موسم 2021 بدعمٍ من ريد بُل بعد تعويضه بسيرجيو بيريز في صفوف الفريق الرسميّ للصانع النمساويّ في الفورمولا واحد.

أعلنت ريد بُل الشهر الماضي عن تعاقدها مع بيريز ليُجاور ماكس فيرشتابن في 2021 ما ترك ألبون من دون مقعدٍ في الفورمولا واحد.

وسبق وأن أكّدت ريد بُل انفتاحها على إتاحة خدمات ألبون إلى أيّ فريق فورمولا واحد آخر يحتاج خدماته، لكنّها أعلنت الآن أنّه سيتسابق في الموسم الأوّل من حقبة "دي تي ام" "جي تي 3" عندما يسمح له دوره كسائق تجارب ومحاكاة في الفورمولا واحد بذلك.

وسيتمّ الإعلان لاحقًا عن السباقات التي سيُشارك فيها والفريق الذي سيعمل معه والسيارة التي سيتسابق بها.

كما سيُشارك ليام لاوسن ناشئ ريد بُل الآخر، الذي أكمل موسم الفورمولا 3 خامسًا العام الماضي، في الدي تي ام كذلك، وسيُشارك في الموسم بأكمله.

وقال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل: "تُعتبر بطولة دي تي ام ذات المستوى العالي وسيارات الجي تي 3 الرياضيّة منصّة مثيرة للاهتمام وهي تمثّل تحديًا حقيقيًا سواءً لسائقين ناجحين مثل أليكسندر ألبون، أو بالنسبة لناشئي ريد بُل مثل ليام لاوسن".

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