آودي تكشف عن كسوات سياراتها لحملة دفاعها عن لقب "دي تي ام" في 2020
قدّمت آودي كسوات سياراتها الستّة من طراز "آر.اس5" التي ستدخل موسم 2020 من بطولة السيارات السياحيّة الألمانيّة "دي تي ام" كسيارات مصنعيّة.
سيطر الصانع الألماني على العام الأوّل من الفئة الأولى في بطولة "دي تي ام" في 2019، حيث تغلّب بأريحيّة على غريمه بي ام دبليو وأستون مارتن الوافد الجديد ليحرز الألقاب الثلاثة.
وحافظت آودي على تشكيلة سائقيها للعام الثالث على التوالي، بالرغم من أنّ فريق "دبليو آر تي" سيستعين بثلاثة سائقين جدد وهم فابيو شيرر، وإد جونز، وفرديناند هابسبورغ كجزء من توسّعه لتشكيلة بتسع سيارات.
أمّا رينيه راست حامل اللقب فسيُواصل التسابق بالسيارة البيضاء والحمراء، لكنّ اللون الأحمر بات بارزًا أكثر من المقدّمة كجزء من صفقة رعاية جديدة مع شركة بورتا موبل.
وكان من المفترض أن تدخل سيارات آودي المصنعيّة الستّ الحلبة للمرّة الأولى في هوكنهايم اليوم الإثنين ضمن التجارب التحضيريّة الرسميّة الأولى، لكنّ الحدث أُلغي في اللحظات الأخيرة بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في القارة الأوروبيّة في الأسابيع الأخيرة.
ومن المفترض أن ينطلق الموسم في زولدر في 25-26 أبريل المقبل، بالرغم من أنّه من الممكن تأجيل ذلك في حال لم يتحسّن الوضع.
نيكو مولر، آودي
الصورة من قبل: أودي موتورسبورت
مايك روكنفيلر، آودي
الصورة من قبل: أودي موتورسبورت
لويك دوفال، آودي
الصورة من قبل: أودي موتورسبورت
رينيه راست، آودي
الصورة من قبل: أودي موتورسبورت
رينيه راست، آودي
الصورة من قبل: أودي موتورسبورت
جايمي غرين، آودي
الصورة من قبل: أودي موتورسبورت
روبن فرينز، آودي
الصورة من قبل: أودي موتورسبورت
رينيه راست، آودي
الصورة من قبل: أودي موتورسبورت
حول هذه المقالة
|السلاسل
|دي تي أم
|الكاتب
|مروان الوافي
آودي تكشف عن كسوات سياراتها لحملة دفاعها عن لقب "دي تي ام" في 2020
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