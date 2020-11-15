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دريفت / أخبار عاجلة

شاكر يتغلّب على شهاب ويفوز في التصفيات الإماراتية لريد بُل كار بارك درِفت

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تأهل سائق الدرِفت الأردني المقيم في الإمارات العربية المتحدة محمد شاكر إلى بطولة العالم لمنافسات ريد بُل كار بارك درِفت، بعدما احتلّ المركز الأول في التصفيات الإماراتية التي أقيمت في دبي فيستفال سيتي نهاية الأسبوع الجاري.

قدّم خلال هذا الحدث نخبة من أبرز السائقين العرب من نجوم هذا النوع من رياضة السيارات الاستعراضية لوحة تنافسية خلابة تفاعلت معها الأعداد البارزة من الجماهير التي حضرت وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية.

وفي سيارته نيسان سيلفيا، تقدّم شاكر على 16 مشاركاً في الجولة الأخيرة بعد تصفيات بدأت بأكثر من 40 سائقاً، ليصل إلى المرحلة النهائية، ويخرج منتصراً مع رصيد لافت من النقاط بلغ 349 نقطة من أصل 400، ليحجز بطاقة التأهل إلى "بطولة ريد بُل كار بارك درِفت" العالمية المقررة في العاصمة المصرية القاهرة في العام 2021.

ولم يكن اللبناني محمد شهاب بعيداً من مركز الصدارة، وهو جاء في المركز الثاني مع 347 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب بطل التصفيات الإماراتية العام الماضي السائق المصري أحمد سمير العدل الذي حصد 338 نقطة. واكتمل ترتيب أفضل ثمانية في المنافسات الإماراتية مع فيصل الزعبي (الإمارات العربية المتحدة) في المركز الرابع، محمود الكمالي (الإمارات) خامساً، مايكل حزين (الأردن) سادساً، زياد خضر (لبنان) سابعاً، ويوسف الهريس (الإمارات) ثامناً.

ريد بُل كار بارك درِفت الإمارات 2020

ريد بُل كار بارك درِفت الإمارات 2020

لجنة التحكيم

وتولّت لجنة تحكيمية رباعية تقييم أداء المشاركين في المنافسات، وهي تألّفت من: الأردني بطل الدرِفت أحمد دحام، بطل الموتوكروس الإماراتي محمد البلوشي، اللبناني يوسف باسيل، واليمني وضاح عبدالله علي.

وتخلّلت البطولة كذلك عروض أذهلت الحضور لأسطورة الدرِفت ورياضي ريد بُل اللبناني عبدو فغالي.

وقال فغالي: "رغم الصعوبات والظروف الراهنة، تمكن فريق ريد بُل الإمارات من تنظيم حدث ريد بُل كار بارك درِفت بنجاح هذا الشهر". وأضاف: "قدرتنا على تنظيم المنافسات شكّلت مفاجأة سارة لعشاق رياضة المحركات، علماً أننا نجحنا في ذلك من خلال التزامنا التام (السائقون والفرق والمنظمون) بالتوجيهات الصحيّة الصارمة، التي شملت الجميع أيضاً."

وكان على السائقين أن يقودوا بمهارة وحرفية على مراحل ضمن حلبة صعبة ومدروسة أقيمت في موقف السيارات الجنوبي في دبي فستيفال سيتي، محاولين عدم الارتطام بالعوائق التي تحدد المسار. وكان كل مشارك يحصل على علامة يتم احتسابها وفق تسعة معايير موزّعة على مجموع 400 نقطة.

وتمّ تقييم أداء المتنافسين بناء على معايير محددة تشمل الفئات والمراحل التالية: مظهر السيارة والتصميم الخارجي (40 نقطة)، مهارات الدرِفت (120 نقطة)، المربعات (50 نقطة)، الحلزون (20 نقطة)، البوابات (20 نقطة)، فليبر (60 نقطة)، كليب (50 نقطة)، صوت السيارة (20 نقطة) ودخان الإطارات (20 نقطة).

ويخسر المشاركون نقاطاً في حال ارتطامهم بالعوائق التي تحدد المسار، أو يقومون بالدرِفت في الاتجاه المعاكس، أو يلتفّون بسياراتهم حيث لا يجدر بهم. وفي حال تلقي أي سائق ثلاث عقوبات في جولة واحدة، يتم إقصائه من المنافسات.

ريد بُل كار بارك درِفت 2020: تصفيات الإمارات العربية المتحدة

الترتيب النهائي للمشاركين:

  1. محمد شاكر - الأردن (نيسان سيلفيا)
  2. محمد شهاب - لبنان (شفروليه كورفيت)
  3. أحمد سمير العدل - مصر (نيسان سيلفيا)
  4. فيصل الزعبي - الإمارات العربية المتحدة (نيسان سيلفيا)
  5. محمود الكمالي - الإمارات العربية المتحدة (نيسان سيلفيا)
  6. مايكل حزين - الأردن (بي أم دبليو إي 30)
  7. زياد خضر - لبنان (نيسان 350 زد)
  8. يوسف الهريس - الإمارات العربية المتحدة (بي أم دبليو إي 46)
  9. حمزة الغزواي - الأردن (بي أم دبليو إي 36)
  10. أنصاري محمد ناصر - الهند (نيسان سيلفيا)
  11. ناصر الحربلي - SAL (نيسان 350 زد)
  12. أيمن بو فخر الدين - لبنان (بي أم دبليو إي 30)
  13. حسين مسلماني - لبنان (بي أم دبليو أي 46)
  14. منير حتار - الأردن (بي أم دبليو إي 46)
  15. عبدالله جعفري - الأردن (إنفينيتي جي 35)
  16. محمد حسن المنصوري - الإمارات العربية المتحدة (نيسان سيلفيا)
  17. فادي أبو شحادة - الأردن (نيسان أس إكس 240)
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