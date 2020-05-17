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دردشات موتورسبورت / الحلقات / مقابلة

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع حمد الفردان

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من قبل:
, رئيس التحرير
17-05-2020

"دردشات موتورسبورت" هو برنامج جديد من نوعه في العالم العربي حيث يستضيف موقع "موتورسبورت.كوم" أبرز الشخصيات في عالم رياضة السيارات للتكلّم عن مسيرتها، إنجازاتها، وحال رياضة السيارات في الوطن العربي.

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حول هذه المقالة

السلاسل دردشات موتورسبورت
الحدث الحلقات
الحدث الفرعي مقابلات
قائمة السائقين حمد الفردان
الكاتب خضر الراوي

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