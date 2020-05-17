دردشات موتورسبورت: مقابلة مع حمد الفردان
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"دردشات موتورسبورت" هو برنامج جديد من نوعه في العالم العربي حيث يستضيف موقع "موتورسبورت.كوم" أبرز الشخصيات في عالم رياضة السيارات للتكلّم عن مسيرتها، إنجازاتها، وحال رياضة السيارات في الوطن العربي.
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|حمد الفردان
|الكاتب
|خضر الراوي
دردشات موتورسبورت: مقابلة مع حمد الفردان
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