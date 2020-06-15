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دردشات موتورسبورت / الحلقات / مقابلة

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع ناصر العطية

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من قبل:
, رئيس التحرير
15-06-2020

"دردشات موتورسبورت" هو برنامج جديد من نوعه في العالم العربي حيث يستضيف موقع "موتورسبورت.كوم" أبرز الشخصيات في عالم رياضة السيارات للتكلّم عن مسيرتها، إنجازاتها، وحال رياضة السيارات في الوطن العربي.

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السلاسل دردشات موتورسبورت
الحدث الحلقات
الحدث الفرعي مقابلات
قائمة السائقين ناصر العطية
الكاتب خضر الراوي

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