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دردشات موتورسبورت / الحلقات / مقابلة

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع فراس النمري

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من قبل:
, رئيس التحرير
14-04-2020

"دردشات موتورسبورت" هو برنامج جديد من نوعه في العالم العربي حيث يستضيف موقع "موتورسبورت.كوم" أبرز الشخصيات في عالم رياضة السيارات للتكلّم عن مسيرتها، إنجازاتها، وحال رياضة السيارات في الوطن العربي.

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حول هذه المقالة

السلاسل دردشات موتورسبورت
الحدث الحلقات
الكاتب خضر الراوي

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دردشات موتورسبورت: مقابلة مع فراس النمري
دردشات موتورسبورت

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع فراس النمري

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