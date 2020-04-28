أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي المكسيك
12 مارس
-
15 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دردشات موتورسبورت / الحلقات / مقابلة

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع خليل بشير

المشاركات
التعليقات
من قبل:
, رئيس التحرير
28-04-2020

"دردشات موتورسبورت" هو برنامج جديد من نوعه في العالم العربي حيث يستضيف موقع "موتورسبورت.كوم" أبرز الشخصيات في عالم رياضة السيارات للتكلّم عن مسيرتها، إنجازاتها، وحال رياضة السيارات في الوطن العربي.

المقال التالي
دردشات موتورسبورت: مقابلة مع عبدالله باخشب

المقال السابق

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع عبدالله باخشب
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دردشات موتورسبورت
الحدث الحلقات
الحدث الفرعي مقابلات
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

براون: أتحدى بينوتو أن يكشف تفاصيل التسوية السرية مع "فيا"

2
فورمولا 1

تمديد فترة إيقاف الفورمولا واحد مرة أخرى

3
فورمولا 1

تحليل: العامل الجديد الذي يعزّز من موقع سيرجيو بيريز

4
فورمولا 1

تحليل: هل هناك ضرورة ملحّة لحلّ مشكلة صعوبة التجاوزات في 2021؟

5
دردشات موتورسبورت

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع عبدالله باخشب

أحدث الأخبار

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع خليل بشير
دردشات موتورسبورت

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع خليل بشير

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع عبدالله باخشب
دردشات موتورسبورت

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع عبدالله باخشب

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع فراس النمري
دردشات موتورسبورت

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع فراس النمري

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.