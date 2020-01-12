وفاة الدرّاج المخضرم باولو غونشالفيز إثر حادثة في المرحلة السابعة من داكار 2020

بعد 276 كلم من مرحلة اليوم، وضمن منطقة مليئة بالسهول المرملية المتموجة وكثبانٍ من المستوى الأوّل، عانى الدرّاج البرتغالي - الذي ترك هوندا في وقت مبكّر من 2019 وانتقل للمصنّع الهندي هيرو - من حادثة سقود في الساعة العاشرة وثماني دقائق بالتوقيت المحلي، حيث تحرّكت إلى هناك الحوامات الطبية لتجد غونشالفيزغائبًا عن الوعي إثر أزمة قلبية نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث أكّد الأطباء وفاته.

وكان غونشالفيز يخوض منافسات داكار للمرّة الـ 13 في مسيرته، إذ وبعد مشاركته الأولى في 2006 وتواجده في أربع مناسبات ضمن العشرة الأوائل، كان المركز الثاني أفضل نتائجه خلف مارك كوما في 2015.

وبعد بداية صعبة لنسخة هذا العام، تواجد البرتغالي في المركز الـ 46 ضمن الترتيب العام، إثر المشاكل الميكانيكية التي واجهها في الأيام الأولى.

ويتقدّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بخالص التعازي لعائلة وأصدقاء غونشالفيز ولفريق هيرو وكامل معسكر داكار في ذلك التوقيت الصعب.

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