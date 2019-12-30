هل تبتسم السعوديّة لابنها يزيد الراجحي للفوز برالي داكار 2020؟

يدخل الراجحي منافسات هذا العام متمتّعًا بأفضليّة واضحة على غير النسخ السابقة، إذ أنّه سيخوض المنافسات "في حديقته الخلفيّة" إن صحّ التعبير في ظلّ معرفته الواسعة بأراضي المملكة وتضاريسها القاسية.

كما لا يجب إغفال تأثير عامل الجمهور الذي سيكون حاضرًا بقوّة لتشجيع البطل المحليّ نحو التألّق العالمي.

بالتوازي مع ذلك فإنّ الراجحي يدخل معترك العام الجديد بعد تحضيرات مكثّفة واستعدادات حثيثة آتت ثمارها بتحقيقه الفوز بلقب بطولة السعوديّة للراليّات الصحراويّة لهذا العام.

والمثير في الأمر أنّ بعض تلك الراليّات أُقيمت في مناطق ستمرّ منها مسارات رالي داكار.

وسيخوض السعوديّ منافسات الرالي على متن السيارة الأنجح على الأرجح في الأعوام الأخيرة وهي سيارة تويوتا "هايلوكس" رفقة فريق أوفردرايف العريق.

وكان الراجحي قد بات وجهًا مألوفًا في منافسات المقدّمة في داكار خلال الأعوام الأخيرة، إذ لو رجعنا إلى الوراء قليلًا فإنّه خاضر مشاركته الأولى خلال نسخة 2015 من الحدث، ونجح حينها في تحقيق الفوز بمرحلة كان الأوّل لتويوتا وهو ما يُؤكّد على الرابط الوثيق الذي يجمعه بسيارة تويوتا منذ فترة طويلة.

أمّا أفضل نتائجه على صعيد الترتيب الختاميّ للرالي فقد جاءت في نسخة 2019 عندما حلّ سابعًا ضمن آخر زيارة للرالي للقارة الأمريكيّة الجنوبيّة، بالرغم من أنّه استعان فيها بسيارة ميني.

وقال يزيد: "كُنت مولعًا بجميع أشكال رياضة السيارات مُنذ أن كُنت طفلًا، ولقد احتل رالي داكار مكانةً خاصةً في قلبي مع تمحوره حول المُغامرة. حلمتُ بالمُشاركة فيه يومًا ما. إنه رالي يتطلَّب جُهدًا كبيرًا مع تاريخٍ رائع، وأن أكون فيه فإن هذا يعني أن أنافس أفضل السائقين، وفي ذلك الوقت مُواجهة الظروف الطبيعية وذاتك".

وأضاف: "لقد سُررت بأنني أنهيت رالي داكار 2019 في البيرو ضمن العشرة الأوائل. وبالتأكيد واجهنا العديد من المصاعب وارتكبنا أخطاءً ولكن تمكنا من تحقيق نتيجةٍ جيدة، وبالتأكيد أنا مسرورٌ للغاية بأن أرى رالي داكار يُقام في بلادي، وأعتقد بأنه سيكون واحدًا من أفضل نُسخ داكار في التاريخ".

ثمّ تابع: "سيكون صعبًا بما إنه سيمر بتضاريس كثيرةٍ في المملكة، مع تنوع كبير. إنني الآن من بين المُرشحين للفوز به، إذ سابقت على نفس المسارات في بُطولة السعودية للراليات الصحراوية وخلال التحضيرات لرالي داكار، لذا أدرك تمامًا ما الذي سنُواجهه، مما يزيد من ثقتي بالسيارة. لقد كان رالي العُلا نيوم مليئًا بالإثارة وقدمنا أداءً جيدًا. لقد بذلنا كل ما باستطاعتنا للفوز به، خُصوصًا وأننا واجهنا مُشكلة بإحدى عزقات تثبيت الإطارات في يومنا الأول، وبالتأكيد سيكون الفوز بالرالي هدفنا الأوحد".

ولدى عودته إلى الجلوس خلف مقود سيارة تويوتا في نسخة 2020، فقد كان من المفترض أن يتعاون الراجحي مع ملّاحٍ جديد وهو الألماني ديرك فون تسيفيتس الذي سبق له العمل مع الجنوب أفريقي جينيل دي فيلييرز، لكنّ تعرّض الألماني لحادث خطير أجبره على التغيّب، وهو ما دفع الراجحي للاستعانة بالروسي قُسطنطين غيلستوف.