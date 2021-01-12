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نقل برايس جواً إلى المستشفى بعد حادثته في رالي داكار 2021

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نقل برايس جواً إلى المستشفى بعد حادثته في رالي داكار 2021
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تمّ نقل توبي برايس دراج "كاي تي ام" جواً إلى المستشفى بعد حادثته في رالي داكار 2021.

تعرض الأسترالي الذي كان يحتل المركز الثاني ضمن الترتيب العام إلى حادثةٍ بعد مرور 155 كيلومتراً من المرحلة التاسعة.

ووفقاً لمسؤولي داكار، فقد تمّ نقله إلى المستشفى في تبوك من أجل إجراء المزيد من الفحوص الطبية لإصابات رأسه، رسغه الأيمن وكتفه الأيسر.

ولم يعرف بعد مدى تلك  الإصابات، لكنّ المنظمين أكدوا أن برايس لم يفقد الوعي خلال الحادثة وطوال فترة نقله.

وكان برايس يحتل المركز الثالث ضمن ترتيب المرحلة قبل حادثته.

وخسر ريكي برابيك قرابة 15 دقيقة عندما كان يحاول مساعدة برايس، بينما توقف سام ساندرلاند الفائز مرتين بالرالي، لفترة 14 دقيقة لمساعدة برايس كذلك.

وستتم إعادة هذه الأزمنة إلى كلا الدراجين في نهاية المرحلة.

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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار
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قائمة الفرق ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
الكاتب خلدون يونس

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