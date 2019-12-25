أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / أخبار عاجلة

نظرة تاريخية على رالي داكار قبل انطلاق الفصل الثالث من السعودية

المشاركات
التعليقات
نظرة تاريخية على رالي داكار قبل انطلاق الفصل الثالث من السعودية
25-12-2019

يدخل رالي داكار فجرًا جديدًا من تاريخه الطويل الشهير كأحد أشهر المغامرات الرياضيّة العالميّة من خلال نقل منافساته إلى أراضي المملكة العربيّة السعوديّة مطلع عام 2020.

يعود تاريخ الرالي الأشرس في العالم إلى عام 1979 عندما أُقيمت النسخة الأولى منه بمشاركة 182 فريقًا.

واختار مؤسّس الرالي الفرنسيّ تييري سابين عاصمة بلاده باريس لتمثّل خطّ انطلاق الرالي على أن يشقّ الرالي طريقه نحو العاصمة السنغاليّة داكار.

وُلد حينها اسم رالي "باريس-داكار" وبقي حاضرًا حتى يومنا هذا، بالرغم من أنّ 17 نسخة فقط من النسخ الـ 35 التي أُقيمت حتّى الآن ربطت بين العاصمتين.

ونتيجة تزايد الإقبال على هذه المنافسة الحماسيّة لجميع من أقدموا على خوضها، فإنّ مصنّعي السيارات والدرّاجات حول العالم بدأووا بالتهافت على الحدث لاختبار نماذج مركباتهم الجديدة في الظروف الوعرة القاسية التي يفرضها التحدّي.

لكنّ الحزن خيّم على نسخة 1986 عندما توفّي مؤسّس الرالي سابين ضمن حادث تحطّم مروحيّة أثناء البحث عن درّاجٍ تائه.

لكنّ حلم الفرنسيّ بقي حيًا في قلوب المتسابقين، وتواصلت المنافسات في الأعوام التالية، بل عرف أيضاً مفاجأة من العيار الثقيل عندما نجحت يوتا كلاينشميت من الظفر بالفوز لتكون المرأة الأولى – والوحيدة حتّى الآن – التي تفوز بالرالي.

وتواصلت المنافسات في القارة الأفريقيّة حتّى عام 2008 عندما أدّت الأوضاع السياسيّة والأمنيّة المضطربة إلى وضع حدٍ للمنافسات هناك واضطرّ المنظّمون لإلغاء نسخة ذلك العام قبل يوم من انطلاقها.

واختار القائمون على الرالي نقله إلى القارة الأمريكيّة الجنوبيّة في العام التالي، حيث احتضنت العاصمة الأرجنتينيّة بوينس آيرس انطلاقة الرالي في 2009.

وبشكلٍ مفاجئ فقد وجدت قافلة الرالي ترحابًا وشعبيّة كبيرين في جميع المناطق حتّى الوعرة منها في كلٍ من الأرجنتين والتشيلي وبيرو وبوليفيا وباراغواي.

لكنّ نسخة 2020 ستشهد انطلاق الفصل الثالث الجديد من الرالي، وذلك بعد اختياره المملكة العربيّة السعوديّة لتكون موطنًا له.

وسيشمل الرالي 12 مرحلة ستفرض تحديًا على المتنافسين بين الكثبان الرمليّة والتضاريس الوعرة بطولٍ إجمالي يبلغ 7500 كلم.

ومن المنتظر أن يتواصل الرالي لسنوات عديدة في منطقة الخليج العربيّ في ظلّ إبداء عددٍ من الدول رغبتها في احتضان بعض المراحل من الرالي.

المقال التالي
زوجة بيترانسيل وملّاحته أندريا لن تشارك جواره في داكار 2020 لأسباب صحية

المقال السابق

زوجة بيترانسيل وملّاحته أندريا لن تشارك جواره في داكار 2020 لأسباب صحية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار

رالي داكار Next session

داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير

الأكثر شعبية

1
رالي داكار

نظرة تاريخية على رالي داكار قبل انطلاق الفصل الثالث من السعودية

47د
2
فورمولا 1

فيراري ترغب بضمّ سائقات إلى برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

شتاينر: "من السذاجة الكبيرة" توقع منافسة هاس على الانتصارات في 2021

4
فورمولا 1

الفورمولا واحد تكشف عن أعداد الجمهور لموسم 2019

5
فورمولا 1

عقد ساينز طويل الأمد مع مكلارين منحه فرصة إظهار "قدراته الحقيقية"

52د

أحدث ملفات الفيديو

عرض تشويقي لرالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية 03:14
رالي داكار

عرض تشويقي لرالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية

أهم مجريات المرحلة الختامية لرالي داكار 2019 - الدراجات 04:28
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة الختامية لرالي داكار 2019 - الدراجات

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - السيارات 05:32
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - السيارات

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - الشاحنات 02:28
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة الختامية من رالي داكار 2019 - الشاحنات

أهم مجريات المرحلة التاسعة من رالي داكار 2019 - السيارات 07:11
رالي داكار

أهم مجريات المرحلة التاسعة من رالي داكار 2019 - السيارات

أحدث الأخبار

نظرة تاريخية على رالي داكار قبل انطلاق الفصل الثالث من السعودية
DAKR

نظرة تاريخية على رالي داكار قبل انطلاق الفصل الثالث من السعودية

زوجة بيترانسيل وملّاحته أندريا لن تشارك جواره في داكار 2020 لأسباب صحية
DAKR

زوجة بيترانسيل وملّاحته أندريا لن تشارك جواره في داكار 2020 لأسباب صحية

ساينز: "ميني باغي" جاهزة لتحدي تويوتا في رالي داكار 2020
DAKR

ساينز: "ميني باغي" جاهزة لتحدي تويوتا في رالي داكار 2020

مدير رالي داكار 2020 يتوقع فوز ألونسو بإحدى المراحل
DAKR

مدير رالي داكار 2020 يتوقع فوز ألونسو بإحدى المراحل

ألونسو يكمل آخر تجاربه في أبوظبي استعداداً لرالي داكار
DAKR

ألونسو يكمل آخر تجاربه في أبوظبي استعداداً لرالي داكار

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.