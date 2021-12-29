ناني روما: داكار 2022 سيكون "الأكثر غموضًا في مسيرتي"

يتّجه روما لخوض مشاركته رقم 26 في رالي داكار مع حماس متجدد واقتناع بالعمل الذي قام به كامل فريق برودرايف خلال الأشهر الماضية مع السيارة الجديدة.

وقد عمل الفريق البريطاني على نحوٍ مكثّف منذ الصيف لبناء سيارة متوافقة مع القوانين الجديدة لفئة سيارات الدفع الرباعي، والتي تسمح باستخدام إطارات أعرض ونظام تعليق أطول.

وتهدف تلك القوانين إلى منافسة سائقي سيارات الدفع الرباعي مع خصائص متشابهة، ولا سيّما بعد مشاركة آودي مع سيارتها الكهربائية الجديدة "آر.اس كيو إي-ترون".

وقد تولّى روما مسؤولية تطوير السيارة الجديدة لصالح فريق "البحرين رايد إكستريم"، إذ أوضح بأنه يواجه النسخة الأكثر غموضًا لداكار في مسيرته، حيث لم يتم اختبار المرشّحين الثلاثة الرئيسيين للفوز ضمن المنافسة مع تلك القوانين حتى الآن.

حيث أنه سيعتمد إثر ذلك على ملّاحه أليكس هارو، والذي يشاركه السيارة من جديد بعد عامين أمضاهما مع تويوتا غازو ريسينغ مع السائق الجنوب أفريقي جينيل دي فيلييرز.

"الأوراق ليست واضحة على الطاولة لهذه النسخة. لا نعلم الموقع الذي سيتواجد فيه أي من المرشّحين. إذ وبالحديث إلى البعض تجد أن لديهم ذات الشعور مثلنا" قال روما.

وأضاف: "لكننا عززنا من الموثوقية لدينا إلى الحدود القُصوى، كونها ستمثّل أحد أهم العوامل ضمن المنافسة".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان يتوجّه بغموض نحو تلك النسخة من رالي داكار، قال روما: "نعم، على صعيد المنافسين، بالتأكيد".

وأكمل: "ما نعرفه هو أن ناصر (العطية) هو السائق الذي سابق بالقدر الأكبر خلال العام ويملك مستوى أعلى من المنافسة من البقية. ونحن أقل من سابق هذا العام، حيث لم نخض سوى باها أراغون".

وتابع: "من خلال ذلك، فإن ناصر سيكون تنافسيًا بشكل بديهي، كما هو دومًا، كونه في وضع أفضل. ولكن على الصعيد التقني، فإنّ تلك هي النسخة الأكثر غموضًا من داكار، وسيتعيّن علينا التعامل مع كل يوم على حدة".