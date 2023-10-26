ناصر العطية يترك تويوتا لينضم إلى فريق البحرين رايد اكستريم

بعد الكثير من الشائعات والتكهنات حيال الوجهة المستقبلية للفائز خمس مرات برالي داكار ناصر العطية، أعلن القطري بنفسه صباح اليوم الخميس أنه قد وقع مع الفريق المنافس السابق بعد سبع سنوات أمضاها ضمن صفوف تويوتا.

وسيتواجد النجم القطري مع الفريق من تحضير برودرايف ليقود سيارة هانتر ضمن فئة تي1+ تحت اسم "ناصر ريسينغ".

وسيبقى الفائز مرتين ببطولة العالم للراليات الصحراوية إلى جانب ملاحه ماثيو بوميل، حيث سيكون باخا بورتاليجري 500 وكذلك باها دبي الدولي الشهر المقبل تحضيراً للمنافسة في نسخة داكار المقبلة رقم 46 على أراضي المملكة العربية السعودية شهر يناير المقبل.

"إنه شعور خاص حقاً، الانضمام إلى برودرايف، الفريق الذي تابعته خلال السنوات الثلاث الماضية والذين عملوا بجد كبير للوصول إلى مكانتهم الحالية مع سيارة هانتر" قال العطية.

وأكمل: "أنا مسرور حقاً بالانضمام إلى الفريق مع ماثيو، وأعتقد أن هذه التشكيلة ستكون الأقوى. على مر السنين، فزت مع ثلاثة مصنعين مختلفين في الراليات الصحراوية، لكن الفوز على متن سيارة رابعة سيكون الهدف الأكبر لنا. نحن نتطلع قدماً لذلك".

Photo by: Prodrive Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel Prodrive

وسيشكل العطية أحد أعمدة الفريق المليء بالنجوم في البحرين رايد اكستريم، إلى جانب سيباستيان لوب بطل العالم تسع مرات في الراليات، لكنه سينافس تحت اسم "ناصر ريسينغ".

وضمن معرض كلامه بعد الإعلان، قال دايفيد ريتشاردز رئيس "برودرايف": "تواجد ناصر وماثيو، أبطال العالم، معنا لموسم 2024 على متن سيارة برودرايف هانتر، لهو أمر رائع".

وأكمل: "نتطلع قدماً للعمل سوية معهما ضمن منافسات رالي داكار. نجاحات ناصر تتكلم عن نفسها ويمتلك الكثير من البطولات باسمه، أنا متأكد أنهما سيقدمان أداءً قوياً للغاية على متن هانتر".

ويعتبر العطية أحد أنجح سائقي الراليات الصحراوية في تاريخ هذه الرياضة، مع 5 ألقاب في داكار باسمه، من بينها ثلاثة خلال السنوات السبع التي أمضاها مع تويوتا.

وفاز في الرالي الأسطوري مع 3 مصنعين مختلفين: فولكسفاغن، ميني وتويوتا. وهو يشارك فيه سنوياً بشكل دوري منذ 2004.

كما شار صاحب الـ 52 عاماً عدة مرات في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، آخرها كان في 2015، ولديه مسيرة مهنية ناجحة أخرى في منافسات الرماية للمحترفين.