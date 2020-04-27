منظّمو رالي داكار متأكّدون من إقامة نسخة 2021

أثّر وباء كورونا – الذي أصاب أكثر من 3 ملايين حالة مؤكّدة وأكثر من 200 ألف حالة وفاة – في الأحداث الرياضيّة حول العالم. وتوقّفت أحداث رياضة المحرّكات بشكلٍ كامل لموسم 2020، واضطرّت أغلب البطولة لإلغاء أو تأجيل جولاتها الـ 10 الأولى على الأقل على غرار الفورمولا واحد والموتو جي بي.

في المقابل يُواصل منظّمو رالي داكار خططهم الحاليّة بالرغم من أنّها ستتأثّر قليلًا بسبب وباء "كوفيد-19".

وأُقيمت النسخة الـ 42 من الرالي في المملكة العربيّة السعوديّة للمرّة الأولى في يناير الماضي، ومن المفترض أن تنضمّ عدّة دول عربيّة أخرى في المنطقة إلى المملكة في استضافة نسخة 2021. لكن بالرغم من أنّ المفاوضات تأثّرت بفيروس كورونا، إلّا أنّ كاستيرا أكّد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّهم سيتّخذون قرارًا نهائيًا في الأيّام الـ 15 المقبلة.

وقال الفرنسيّ: "كانت الفكرة الأولى تقضي بمشاركة بلدين إلى ثلاث بلدان، لكن لدينا خيار بلدٍ واحد كذلك، لدينا عدّة خيارات ولا نعلم كيف سيتطوّر الوضع الصحيّ. لم نتّخذ قرارًا نهائيًا في الوقت الحاضر. من الواضح أنّ الوباء عقّد المفاوضات قليلًا، لكن أيضاً على صعيد التدابير التي علينا اتّخاذها لاحقًا".

وأكمل: "إذ في حال طلبت كلّ دولة أشياء مختلفة عند عبور الحدود والمخيّمات... فضلًا عن ذلك فإنّ التدابير تتغيّر كلّ يومٍ تقريبًا في كلّ دولة. لا أزال أنتظر وأحبّذ وضع نفسي في أسوأ وضع قبل اتّخاذ قرار. علينا اتّخاذ قرارنا النهائيّ في الأيّام الـ 15 المقبلة كي نتمكّن من التقدّم بإعلان رسمي حول رالي داكار 2021 في بداية يونيو".

لكنّ خطّة بديلة تتمثّل في تكرار الرالي على الأراضي السعوديّة حصرًا، لكن على أن يكون المسار "جديدًا بنسبة 100 بالمئة".

وقال كاستيرا: "البلد هو الأضخم، ويمنحنا إمكانيّة اعتماد مسارٍ جديدٍ بالكامل. يُمكنني توفير رالي مختلفٍ بالكامل عن نسخة العام الماضي. وهو ما يستحيل فعله في الأردن أو بلدان أخرى. بالنظر إلى أنّ السعوديّة أضخم من فرنسا بأربعة أو خمسة أضعاف، فلو لم نتمكّن من زيارة أيّ بلدٍ آخر جديد فأنا متأكّدٌ من أنّ بوسعنا الحصول على نسخة جديدة رائعة. الخطّة البديلة بذات جودة الخطّة الأساسيّة تقريبًا".

وأكمل: "نحن في نهاية أبريل وأمامنا 8 أشهر لمواصلة العمل. أنا هادئ جدًا حيال القدرة على تنظيم الحدث بالرغم من أنّه سيتعيّن علينا اعتماد تدابير صحيّة خاصة بالتأكيد".

تصميم المسار من المنزل

يُدرك كاستيرا أنّه بالرغم من أنّ الوضع ليس هو ذاته بالكامل، إلّا أنّه قادرٌ على العمل من منزله مع فريقه لتصميم المسار من خلال برامج الخرائط الرقميّة عبر الأقمار الاصطناعيّة.

وقال: "في الحقيقة لم يُؤثّر علينا الوباء كثيرًا في الوقت الحاضر، لا توجد كارثة. هناك طُرقٌ للعمل على المسار من خلال صور الأقمار الاصطناعيّة ونحن في وضعٍ جيّد. ليست لديّ فرصة التحقّق من كلّ شيء، لكنّني لن أُجازف كثيرًا. هذا عامٌ صعبٌ على الجميع وعليك التعايش مع الوضع. نحن نتأقلم مع هذا الوباء ونُواصل العمل على المسارات".

وأكمل: "يُمكن القيام بذلك من دون مشاكل من خلال صور الأقمار الاصطناعيّة، لدينا بعض الخبرة، لكنّ ذلك ساعدنا كثيرًا في العام الماضي. قمنا بالكثير من الأشياء في المملكة العربيّة السعوديّة قبل 12 شهرًا من الآن، ليس فقط المسار الذي اتّبعناه في يناير وإنّما أشياء أخرى رائعة لاستكشاف البلاد".

وأردف: "أمضي الكثير من الساعات على برنامج غوغل إيرث في البحث مع فريقي وشخصين آخرين لإيجاد أفضل مسارٍ ممكن. لدينا مساران جاهزان بنسبة 100 بالمئة مع المروحيات ومناطق التزوّد بالوقود وكلّ شيء جاهزٌ افتراضيًا".

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