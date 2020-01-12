منظّمو داكار يلغون مرحلة الإثنين للدرّاجات والدرّاجات الرباعيّة

على إثر اجتماعٍ مع متسابقي الدرّاجات الناريّة في نهاية مرحلة الأحد، أصدر المنظّمون البيان التالي:

"تركت وفاة باولو غونسالفيز خلال المرحلة السابعة اليوم بين الرياض ووادي الدواسر قافلة رالي داكار، وخاصة الدرّاجين، في حالة صدمة".

وأضاف: "كان باولو شخصيّة محبوبة في الرالي، وكان الجميع يُكنّ له احترامًا عاليًا، حيث كان المتنافسون الشباب يستلهمون منه. بعد الاجتماع بالدرّاجين واتّخاذ القرار معًا – مع كامل عائلة الدرّاجات – قرّر المنظّمون إلغاء المرحلة الثامنة للدرّاجات الناريّة والدرّاجات الرباعيّة من أجل منح الدرّاجين الوقت للحداد على صديقهم".

وأكمل: "ستجتمع عائلة داكار بأكملها لتحيّة الراحل باولو هذا المساء".