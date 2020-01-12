رالي داكار
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار 2020
05 يناير
-
17 يناير
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر خلال
08 ساعات
:
56 دقيقة
:
06 ثانية
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / داكار 2020 / أخبار عاجلة

منظّمو داكار يلغون مرحلة الإثنين للدرّاجات والدرّاجات الرباعيّة

المشاركات
التعليقات
منظّمو داكار يلغون مرحلة الإثنين للدرّاجات والدرّاجات الرباعيّة
12-01-2020

قرّر منظّمو رالي داكار إلغاء مرحلة الإثنين للدرّاجات الناريّة والدرّاجات الرباعيّة على إثر الحادث الذي شهدته المرحلة السابعة في المملكة العربيّة السعوديّة والذي أدّى إلى وفاة باولو غونسالفيز.

على إثر اجتماعٍ مع متسابقي الدرّاجات الناريّة في نهاية مرحلة الأحد، أصدر المنظّمون البيان التالي:

"تركت وفاة باولو غونسالفيز خلال المرحلة السابعة اليوم بين الرياض ووادي الدواسر قافلة رالي داكار، وخاصة الدرّاجين، في حالة صدمة".

وأضاف: "كان باولو شخصيّة محبوبة في الرالي، وكان الجميع يُكنّ له احترامًا عاليًا، حيث كان المتنافسون الشباب يستلهمون منه. بعد الاجتماع بالدرّاجين واتّخاذ القرار معًا – مع كامل عائلة الدرّاجات – قرّر المنظّمون إلغاء المرحلة الثامنة للدرّاجات الناريّة والدرّاجات الرباعيّة من أجل منح الدرّاجين الوقت للحداد على صديقهم".

وأكمل: "ستجتمع عائلة داكار بأكملها لتحيّة الراحل باولو هذا المساء".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
داكار 2020: بينافيديس يرث الفوز بالمرحلة السابعة بعد توقّفه لمساعدة الراحل غونسالفيز

المقال السابق

داكار 2020: بينافيديس يرث الفوز بالمرحلة السابعة بعد توقّفه لمساعدة الراحل غونسالفيز
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الحدث داكار 2020

منصة السباق

داكار 2020

داكار 2020

٥ يناير - ١٧ يناير
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر الانطلاقة خلال
08 ساعات
:
56 دقيقة
:
06 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
الفحص الفنيّ في جدّة
الأربعاء ١ يناير
الخميس ٢ يناير
13:00
00:00
الإنطلاقة من على المنصة
الجمعة ٣ يناير
السبت ٤ يناير
13:00
00:00
المرحلة 1: جدة - الوجه
السبت ٤ يناير
الأحد ٥ يناير
22:03
09:03
المرحلة 2: الوجه - نيوم
الأحد ٥ يناير
الاثنين ٦ يناير
18:00
05:00
المرحلة 3: نيوم - نيوم
الاثنين ٦ يناير
الثلاثاء ٧ يناير
19:00
06:00
المرحلة 4: نيوم - العُلا
الثلاثاء ٧ يناير
الأربعاء ٨ يناير
19:30
06:30
المرحلة 5: العُلا - حائل
الأربعاء ٨ يناير
الخميس ٩ يناير
19:15
06:15
المرحلة 6: حائل - الرياض
الخميس ٩ يناير
الجمعة ١٠ يناير
19:00
06:00
يوم راحة
الجمعة ١٠ يناير
السبت ١١ يناير
19:00
06:00
المرحلة 7: الرياض - وادي الدواسر
السبت ١١ يناير
الأحد ١٢ يناير
19:00
06:00
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر
الأحد ١٢ يناير
الاثنين ١٣ يناير
19:00
06:00
المرحلة 9: وادي الدواسر - حرض
الاثنين ١٣ يناير
الثلاثاء ١٤ يناير
19:00
06:00
المرحلة 10: حرض - الشبيطة
الثلاثاء ١٤ يناير
الأربعاء ١٥ يناير
19:00
06:00
المرحلة 11: الشبيطة - حرض
الأربعاء ١٥ يناير
الخميس ١٦ يناير
19:00
06:00
المرحلة 12: حرض - القدية
الخميس ١٦ يناير
الجمعة ١٧ يناير
19:00
06:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لوكلير لا يزال لديه "الكثير لتعلّمه" من زميله فيتيل في الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

تحليل: كيف بات تفعيل نظام "دي ار اس" ممكناً في المنعطف الأخير لحلبة زاندفورت

3
رالي داكار

بيترانسيل: داكار 2020 في السعودية استعاد "روح القارة الأفريقية" للحدث

4
رالي داكار

انطلاق رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية

5
أخبار السيارات

نيسان بصدد إقالة كارلوس غصن إثر ممارسات غير قانونية منها التهرب الضريبي

أحدث ملفات الفيديو

فئات رالي داكار 05:25
رالي داكار

فئات رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة السيارات / سايد باي سايد 04:15
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة السيارات / سايد باي سايد

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة الشاحنات 02:22
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة الشاحنات

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد 04:10
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 6 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد

داكار 2020 - المرحلة 6 - صورة اليوم 02:31
رالي داكار

داكار 2020 - المرحلة 6 - صورة اليوم

أحدث الأخبار

منظّمو داكار يلغون مرحلة الإثنين للدرّاجات والدرّاجات الرباعيّة
DAKR

منظّمو داكار يلغون مرحلة الإثنين للدرّاجات والدرّاجات الرباعيّة

داكار 2020: بينافيديس يرث الفوز بالمرحلة السابعة بعد توقّفه لمساعدة الراحل غونسالفيز
DAKR

داكار 2020: بينافيديس يرث الفوز بالمرحلة السابعة بعد توقّفه لمساعدة الراحل غونسالفيز

داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة السابعة ويُعزز صدارته
DAKR

داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة السابعة ويُعزز صدارته

بيترانسيل: داكار 2020 في السعودية استعاد "روح القارة الأفريقية" للحدث
DAKR

بيترانسيل: داكار 2020 في السعودية استعاد "روح القارة الأفريقية" للحدث

داكار 2020: باريدا يسجّل أوّل فوز له من بوابة المرحلة السابعة في فئة الدرّاجات
DAKR

داكار 2020: باريدا يسجّل أوّل فوز له من بوابة المرحلة السابعة في فئة الدرّاجات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.