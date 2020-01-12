منظّمو داكار يلغون مرحلة الإثنين للدرّاجات والدرّاجات الرباعيّة
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12-01-2020
قرّر منظّمو رالي داكار إلغاء مرحلة الإثنين للدرّاجات الناريّة والدرّاجات الرباعيّة على إثر الحادث الذي شهدته المرحلة السابعة في المملكة العربيّة السعوديّة والذي أدّى إلى وفاة باولو غونسالفيز.
على إثر اجتماعٍ مع متسابقي الدرّاجات الناريّة في نهاية مرحلة الأحد، أصدر المنظّمون البيان التالي:
"تركت وفاة باولو غونسالفيز خلال المرحلة السابعة اليوم بين الرياض ووادي الدواسر قافلة رالي داكار، وخاصة الدرّاجين، في حالة صدمة".
وأضاف: "كان باولو شخصيّة محبوبة في الرالي، وكان الجميع يُكنّ له احترامًا عاليًا، حيث كان المتنافسون الشباب يستلهمون منه. بعد الاجتماع بالدرّاجين واتّخاذ القرار معًا – مع كامل عائلة الدرّاجات – قرّر المنظّمون إلغاء المرحلة الثامنة للدرّاجات الناريّة والدرّاجات الرباعيّة من أجل منح الدرّاجين الوقت للحداد على صديقهم".
وأكمل: "ستجتمع عائلة داكار بأكملها لتحيّة الراحل باولو هذا المساء".
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منظّمو داكار يلغون مرحلة الإثنين للدرّاجات والدرّاجات الرباعيّة
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