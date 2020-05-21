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رالي داكار / أخبار عاجلة

منظمو داكار يسعون لإضافة فئة مركبات "كلاسيكية" في النسخة المقبلة

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منظمو داكار يسعون لإضافة فئة مركبات "كلاسيكية" في النسخة المقبلة
21-05-2020

يواصل منظمو رالي داكار جهودهم للإبقاء على الفعاليات التقليدية حيّة، وذلك عن طريق تضمين السيارات الكلاسيكية والشاحنات في النسخة المقبلة للرالي الأسطوري.

لا يخطط منظمو النسخة المقبلة لرالي داكار لمواصلة المنافسة الاعتيادية وحسب، بل مواصلة السعي للعودة إلى جذور الحدث العالمي العريق.

ويبدو أن تواجد جاكي إكس الفائز بنسخة 1983، وهوبرت أوريول الفائز بجولات 1981، 1983 و1992، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي للنسخة 42، ليس إلا البداية لإحياء كامل التراث العريق للرالي الأشهر في العالم.

ومنذ إطلاقه في 1978 من قبل تييري سابين، تمت إقامة الرالي في ثلاث قارات، حيث انطلقت الحقبة الثالثة في 2020 من بوابة المملكة العربية السعودية.

وفي 2021، يأمل منظمو الرالي تضمين بلدين إضافيين، لكن ومع الوضع الحالي الذي يشهد تفشي جائحة "كوفيد-19" في جميع أنحاء الكوكب، فإن الوضع ازداد تعقيداً.

لكن ما يبدو واضحاً أنه ستكون هناك فئة جديدة تنافس على المسار شهر يناير 2021 بالتوازي مع الفئات الحالية: الدراجات، المركبات الرباعية، السيارات، "أس.أس.في" والشاحنات. وستضم شاحنات وسيارات من طرازات قبل عام 2000، وستتم تسميتها الفئة الكلاسيكية.

وتأتي المبادرة التي أطلقها دايفيد كاستيرا مدير الرالي وفريق عمله، بعد طلبات من عدة سائقين إضافة إلى الرغبة بتواجد مركبات كلاسيكية خلال النسخ الأخيرة للرالي.

"هناك الكثير من سيارات السباق الكلاسيكية المتواجدة في كل مكان خلال السنوات العشر الماضية، وقد أخذنا هذا بعين الاعتبار. هناك كذلك سائقون طلبوا ذلك مني في الفترة الأخيرة" قال كاستيرا في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأكمل: "الآن، أنا مسؤول عن رالي داكار.. لقد رأينا في هذا العام بتواجد جاكي إكس وهوبرت أوريول ضمن مخيم المبيت، أن هناك جواً خاصاً بالفعل".

وتابع: "لأن داكار لديه جذور قوية عريقة تصل إلى ثمانينات القرن الماضي مع كل ذلك التاريخ مع تييري سابين حتى الآن؛ فنحن نحاول اتباع ذلك الجوهر".

وأردف: "أعتقد أنه من المثير المزج بين الواقعَين هذا العام، بحيث نحظى بنظرة للماضي والحاضر معاً".

واستكمل: "تاريخ داكار نابع من تلك المركبات الكلاسيكية، الآن نحن نحاول المحافظة على التاريخ، وستتمكن تلك المركبات الأسطورية من مشاركتنا مخيم المبيت باستعمال التقنيات الحالية".

ستحظى المركبات في الفئة الكلاسيكية بمسارات تتناسب مع خصائصها ومستوى موثوقيتها، لكنها ستبدأ كل صباح مع المشاركين الآخرين. علاوة على ذلك، يود المنظمون التحكم في سرعتها، نظراً لمستويات السلامة بسبب عمرها الذي يعود إلى سنوات عديدة ماضية.

ويبدو أن الحلم بجمع سيارات تويوتا هايلوكس وكاماز وبيجو 405، فولكسفاغن إيلتيس و"داف تويكوبيج مونستر" في معسكر المبيت، بات قريباً.

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