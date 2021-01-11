منظمو داكار "لم يتعمّدوا تصعيب كتيّب الطريق" على المتنافسين في نسخة 2021

عانى عددٌ من المشاركين في رالي داكار في المملكة العربية السعودية من إحباطات إثر المشاكل الملاحية التي واجهوها خلال الأسبوع الأوّل من الحدث، حيث كان حامل اللقب كارلوس ساينز تحديدًا من بين من أبدوا خيبة أملهم بعد مشاكله في المرحلة الخامسة، مصرّحًا بأن الحدث هذا العام "أشبه بالجيمخانة أكثر من كونه رالي".

كما دعمه في ذلك سيباستيان لوب الذي وصف رالي داكار 2021 بأنّه "سباقٌ للملاحين وليس السائقين"، يستفيد فيه المتسابقين بأقل عدد من الأخطاء الملاحية أكثر من الأعوام الماضية، حيث يشعر بأنّ الملاحة باتت العامل الحاسم في تحديد نتيجة الرالي.

وبعد أوّل نسخة من الرالي في المملكة العربية السعودية العام الماضي، باتت الطواقم تتسلّم كتيّب الطريق هذا العام قبل 15 دقيقة فقط من بداية كل مرحلة، على عكس الأعوام الماضية، ما يعني أنّ المتسابقين ليس لديهم وقت لإضافة ملاحظاتهم الخاصة والمعلومات الإضافية.

وبينما حاول المنظمون تعويض ذلك من خلال جعل كتيّب الطريق أكثر تفصيلًا، إلّا أنّ كاستيرا يرى بأنّ الفرق تحتاج كذلك إلى التكيّف مع التحديات المختلفة.

فقال: "ربما تغيّرت فلسفة كتيّب الطريق، وربما احتاج ذلك لبعض التأقلم، لكن ليس صحيحًا أنّنا قمنا بتصعيب الأمور عن عمد".

وأضاف: "كما يجب الوضع في الحسبان أنها أمطرت كثيرًا في الأسابيع التي سبقت بداية الرالي، وذلك عقّد من الوضع".

في المقابل، يرى كاستيرا أنّه ومن دون المشاكل الملاحية المكلّفة التي واجهت ساينز، لكان سائق "اكس-رايد ميني" ضمن معركة المنافسة على الفوز بالتوجه إلى الأسبوع الثاني من الحدث. حيث تواجد الإسباني في المركز الثالث الإجمالي مع نهاية المرحلة السادسة ولكن بفارق أكثر من 40 دقيقة عن المتصدر ستيفان بيترانسيل، مع تواجد ناصر العطية في المركز الثاني بفارق أقل من ست دقائق فقط عن الفرنسي.

فقال: "ارتكب كارلوس العديد من الأخطاء الملاحية، ولولا ذلك لكان ينافس مع العطية وبيترانسيل. كارلوس، ناصر وستيفان هم الأقوى، لذلك كنت أتوقع معركة بين ثلاثتهم".

وأكمل: "الآن تنحصر المنافسة بين بيترانسيل والعطية، حيث أننا بحاجة للانتظار ورؤية من سيرتكب الخطأ الأول".

هذا وبعد أن أمضى شهرًا في المملكة العربية السعودية من أجل التحضير لنسخة 2021، ورغم القيود المختلفة وبروتوكولات السلامة في ظل أزمة تفشّي جائحة كورونا، يشعر كاستيرا بأنّ رالي داكار هذا العام أفضل من أول نسخة أقيمت في المملكة العام الماضي، حيث يوفّر تحديًا كبيرًا أمام جميع المشاركين.

حيث قال: "أردنا تصميم مسارٍ قادر على تلبية كل المتطلبات من المتسابقين. رالي العام الماضي كان سريعًا للغاية، لذا كانت إحدى الأفكار الرئيسة هي تقليل تلك السرعة، لذلك صممنا المراحل بحيث تحتوي كل واحدة على تضاريس مختلفة يمكن لصحراء المملكة العربية السعودية توفيرها، وهذا التغيير الثابت في التضاريس ساعد في كسر الوتيرة السريعة. عمدنا إلى تبديل المراحل الصعبة بأخرى أسهل، حيث سيظل السباق غير متوقّع حتى النهاية. المرحلة ما قبل الأخيرة ستكون الأصعب".