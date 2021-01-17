معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021
إليكم باقة من أجمل الصور التي التقطتها عدسات كاميراتنا ضمن نسخة 2021 من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة.
الصحراء
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر
الصورة من قبل: ايه.اس.او
تويوتا #301: ناصر العطيّة وماثيو بومل
الصورة من قبل: تويوتا جازو ريسينغ
رقم 74 فريق اف ان سبيد-كاي تي ام: جومي بيتريو
الصورة من قبل: أن ليميتيد ميديا
رقم 540 مرسيدس: ابراهيم المهني واسامة السند ورياض ابو طيب
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 526 فريق كاي اتش 7إبسيلون مان: خوسيه لويس كريادو وخورخي باليبي
الصورة من قبل: ميدياجي
رقم 524 فريق بوكو مان: فرانشيسك إستر فيرنانديز وخافيير جاكوست وخوسيه روزا أوليفيرا
الصورة من قبل: ميدياجي
رقم 509 فريق كاماز-ماستر: أيرات مارديف وديميتري سفيتسنوف وأحمت غالياتيدنوف
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 507 فريق كاماز-ماستر: ديميتري سوتنيكوف روسلان أحمديف وإلجز أحمتزينوف
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 506 فريق ماموت رالي سبورت: مارتن فان دن برينك واتر دي غراف ودانيال كوزلوفسكي
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 405 فريق مونستر إنرجي كان: جيرار فارس وأرماند مونليون
الصورة من قبل: ميدياجي
رقم 311 فريق البحرين رايد إكستريم: ناني روما وأليكس وينوسك
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 303 فريق أوفردرايف تويوتا: يزيد الراجحي وديرك فون زيتزويتز
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 3 فريق كاي تي ام فاكتوري: توبي برايس
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 3 فريق كاي تي ام فاكتوري: توبي برايس
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 47 فريق مونستر إنرجي هوندا: كيفين بينافيداس ورقم 1 فريق مونستر إنرجي هوندا: ريكي براباك
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو
الصورة من قبل: تويوتا غازو ريسينغ جنوب إفريقيا
رقم 301 فريق تويوتا غازو ريسينغ: ناصر العطية وماثيو بوميل
الصورة من قبل: تويوتا غازو ريسينغ جنوب إفريقيا
رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز
الصورة من قبل: أكس - رايد
الجبال
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 383 فريق ريد بُل اوف-رود امريكا: سيث كوينتيرو ودينيس زينز
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 308 اس آر تي ريسينغ: ماثيو ساردوري وفابيان لوركوين
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 152 فريق جيرو ياماها: ألكسندر جيرو
الصورة من قبل: ايه.اس.او
الإقامة المؤقتة
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 47 فريق مونستر إنرجي هوندا: كيفين بينافيداس
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 405 فريق مونستر إنرجي كان: جيرار فارس وأرماند مونليون
الصورة من قبل: ميدياجي
رقم 383 فريق ريد بُل اوف-رود امريكا: سيث كوينتيرو ودينيس زينز
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 317 فريق أكس-رايد ميني: فلاديمير فاسيليف وديميتري تسيرو
الصورة من قبل: أكس - رايد
رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 500 فريق كارماز-ماستر: أندري كارغينوف وأندري موكييف وإغور لونوف
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 301 فريق تويوتا غازو ريسينغ: ناصر العطية وماثيو بوميل
الصورة من قبل: ايه.اس.او
الجبال
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر
الصورة من قبل: صور كاي تي ام
رقم 307 أوفردرايف تويوتا: ياكوب برزيغونسكي وتيمو غوتشالك
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
رقم 77 فريق هوسكفارنا فاكتوري ريسينغ: لوتشيانو بينافيداس
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 5 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: سام سندرلاند
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 500 فريق كارماز-ماستر: أندري كارغينوف وأندري موكييف وإغور لونوف
الصورة من قبل: ايه.اس.او
رقم 305 فريق البحرين رايد أكستريم: سيبستيان لوب ودانيال ايلينا
الصورة من قبل: ايه.اس.او
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