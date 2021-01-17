معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021

الصحراء 1 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر 2 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

تويوتا #301: ناصر العطيّة وماثيو بومل 3 / 47 الصورة من قبل: تويوتا جازو ريسينغ

رقم 74 فريق اف ان سبيد-كاي تي ام: جومي بيتريو 4 / 47 الصورة من قبل: أن ليميتيد ميديا

رقم 540 مرسيدس: ابراهيم المهني واسامة السند ورياض ابو طيب 5 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 526 فريق كاي اتش 7إبسيلون مان: خوسيه لويس كريادو وخورخي باليبي 6 / 47 الصورة من قبل: ميدياجي

رقم 524 فريق بوكو مان: فرانشيسك إستر فيرنانديز وخافيير جاكوست وخوسيه روزا أوليفيرا 7 / 47 الصورة من قبل: ميدياجي

رقم 509 فريق كاماز-ماستر: أيرات مارديف وديميتري سفيتسنوف وأحمت غالياتيدنوف 8 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 507 فريق كاماز-ماستر: ديميتري سوتنيكوف روسلان أحمديف وإلجز أحمتزينوف 9 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 506 فريق ماموت رالي سبورت: مارتن فان دن برينك واتر دي غراف ودانيال كوزلوفسكي 10 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 405 فريق مونستر إنرجي كان: جيرار فارس وأرماند مونليون 11 / 47 الصورة من قبل: ميدياجي

رقم 311 فريق البحرين رايد إكستريم: ناني روما وأليكس وينوسك 12 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو 13 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 303 فريق أوفردرايف تويوتا: يزيد الراجحي وديرك فون زيتزويتز 14 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير 15 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير 16 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز 17 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز 18 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 3 فريق كاي تي ام فاكتوري: توبي برايس 19 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 3 فريق كاي تي ام فاكتوري: توبي برايس 20 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 47 فريق مونستر إنرجي هوندا: كيفين بينافيداس ورقم 1 فريق مونستر إنرجي هوندا: ريكي براباك 21 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو 22 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو 23 / 47 الصورة من قبل: تويوتا غازو ريسينغ جنوب إفريقيا

رقم 301 فريق تويوتا غازو ريسينغ: ناصر العطية وماثيو بوميل 24 / 47 الصورة من قبل: تويوتا غازو ريسينغ جنوب إفريقيا

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز 25 / 47 الصورة من قبل: أكس - رايد

الجبال 26 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر 27 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 383 فريق ريد بُل اوف-رود امريكا: سيث كوينتيرو ودينيس زينز 28 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 308 اس آر تي ريسينغ: ماثيو ساردوري وفابيان لوركوين 29 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 152 فريق جيرو ياماها: ألكسندر جيرو 30 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

الإقامة المؤقتة 31 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر 32 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 47 فريق مونستر إنرجي هوندا: كيفين بينافيداس 33 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 405 فريق مونستر إنرجي كان: جيرار فارس وأرماند مونليون 34 / 47 الصورة من قبل: ميدياجي

رقم 383 فريق ريد بُل اوف-رود امريكا: سيث كوينتيرو ودينيس زينز 35 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 317 فريق أكس-رايد ميني: فلاديمير فاسيليف وديميتري تسيرو 36 / 47 الصورة من قبل: أكس - رايد

رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير 37 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 500 فريق كارماز-ماستر: أندري كارغينوف وأندري موكييف وإغور لونوف 38 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 301 فريق تويوتا غازو ريسينغ: ناصر العطية وماثيو بوميل 39 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

الجبال 40 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر 41 / 47 الصورة من قبل: صور كاي تي ام

رقم 307 أوفردرايف تويوتا: ياكوب برزيغونسكي وتيمو غوتشالك 42 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز 43 / 47 الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 77 فريق هوسكفارنا فاكتوري ريسينغ: لوتشيانو بينافيداس 44 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 5 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: سام سندرلاند 45 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 500 فريق كارماز-ماستر: أندري كارغينوف وأندري موكييف وإغور لونوف 46 / 47 الصورة من قبل: ايه.اس.او