رالي داكار
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار
29 يوليو
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / داكار / الأكثر تشويقاً

معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021

المشاركات
التعليقات
معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021

إليكم باقة من أجمل الصور التي التقطتها عدسات كاميراتنا ضمن نسخة 2021 من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة.

الصحراء

الصحراء
1/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر
2/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

تويوتا #301: ناصر العطيّة وماثيو بومل

تويوتا #301: ناصر العطيّة وماثيو بومل
3/47

الصورة من قبل: تويوتا جازو ريسينغ

رقم 74 فريق اف ان سبيد-كاي تي ام: جومي بيتريو

رقم 74 فريق اف ان سبيد-كاي تي ام: جومي بيتريو
4/47

الصورة من قبل: أن ليميتيد ميديا

رقم 540 مرسيدس: ابراهيم المهني واسامة السند ورياض ابو طيب

رقم 540 مرسيدس: ابراهيم المهني واسامة السند ورياض ابو طيب
5/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 526 فريق كاي اتش 7إبسيلون مان: خوسيه لويس كريادو وخورخي باليبي

رقم 526 فريق كاي اتش 7إبسيلون مان: خوسيه لويس كريادو وخورخي باليبي
6/47

الصورة من قبل: ميدياجي

رقم 524 فريق بوكو مان: فرانشيسك إستر فيرنانديز وخافيير جاكوست وخوسيه روزا أوليفيرا

رقم 524 فريق بوكو مان: فرانشيسك إستر فيرنانديز وخافيير جاكوست وخوسيه روزا أوليفيرا
7/47

الصورة من قبل: ميدياجي

رقم 509 فريق كاماز-ماستر: أيرات مارديف وديميتري سفيتسنوف وأحمت غالياتيدنوف

رقم 509 فريق كاماز-ماستر: أيرات مارديف وديميتري سفيتسنوف وأحمت غالياتيدنوف
8/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 507 فريق كاماز-ماستر: ديميتري سوتنيكوف روسلان أحمديف وإلجز أحمتزينوف

رقم 507 فريق كاماز-ماستر: ديميتري سوتنيكوف روسلان أحمديف وإلجز أحمتزينوف
9/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 506 فريق ماموت رالي سبورت: مارتن فان دن برينك واتر دي غراف ودانيال كوزلوفسكي

رقم 506 فريق ماموت رالي سبورت: مارتن فان دن برينك واتر دي غراف ودانيال كوزلوفسكي
10/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 405 فريق مونستر إنرجي كان: جيرار فارس وأرماند مونليون

رقم 405 فريق مونستر إنرجي كان: جيرار فارس وأرماند مونليون
11/47

الصورة من قبل: ميدياجي

رقم 311 فريق البحرين رايد إكستريم: ناني روما وأليكس وينوسك

رقم 311 فريق البحرين رايد إكستريم: ناني روما وأليكس وينوسك
12/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو

رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو
13/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 303 فريق أوفردرايف تويوتا: يزيد الراجحي وديرك فون زيتزويتز

رقم 303 فريق أوفردرايف تويوتا: يزيد الراجحي وديرك فون زيتزويتز
14/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير

رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير
15/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير

رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير
16/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز
17/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز
18/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 3 فريق كاي تي ام فاكتوري: توبي برايس

رقم 3 فريق كاي تي ام فاكتوري: توبي برايس
19/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 3 فريق كاي تي ام فاكتوري: توبي برايس

رقم 3 فريق كاي تي ام فاكتوري: توبي برايس
20/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 47 فريق مونستر إنرجي هوندا: كيفين بينافيداس ورقم 1 فريق مونستر إنرجي هوندا: ريكي براباك

رقم 47 فريق مونستر إنرجي هوندا: كيفين بينافيداس ورقم 1 فريق مونستر إنرجي هوندا: ريكي براباك
21/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو

رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو
22/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو

رقم 304 فريق تويوتا غازو ريسينغ: جينيل دي فيليرز وأليكس هارو
23/47

الصورة من قبل: تويوتا غازو ريسينغ جنوب إفريقيا

رقم 301 فريق تويوتا غازو ريسينغ: ناصر العطية وماثيو بوميل

رقم 301 فريق تويوتا غازو ريسينغ: ناصر العطية وماثيو بوميل
24/47

الصورة من قبل: تويوتا غازو ريسينغ جنوب إفريقيا

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز
25/47

الصورة من قبل: أكس - رايد

الجبال

الجبال
26/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر
27/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 383 فريق ريد بُل اوف-رود امريكا: سيث كوينتيرو ودينيس زينز

رقم 383 فريق ريد بُل اوف-رود امريكا: سيث كوينتيرو ودينيس زينز
28/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 308 اس آر تي ريسينغ: ماثيو ساردوري وفابيان لوركوين

رقم 308 اس آر تي ريسينغ: ماثيو ساردوري وفابيان لوركوين
29/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 152 فريق جيرو ياماها: ألكسندر جيرو

رقم 152 فريق جيرو ياماها: ألكسندر جيرو
30/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

الإقامة المؤقتة

الإقامة المؤقتة
31/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر
32/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 47 فريق مونستر إنرجي هوندا: كيفين بينافيداس

رقم 47 فريق مونستر إنرجي هوندا: كيفين بينافيداس
33/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 405 فريق مونستر إنرجي كان: جيرار فارس وأرماند مونليون

رقم 405 فريق مونستر إنرجي كان: جيرار فارس وأرماند مونليون
34/47

الصورة من قبل: ميدياجي

رقم 383 فريق ريد بُل اوف-رود امريكا: سيث كوينتيرو ودينيس زينز

رقم 383 فريق ريد بُل اوف-رود امريكا: سيث كوينتيرو ودينيس زينز
35/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 317 فريق أكس-رايد ميني: فلاديمير فاسيليف وديميتري تسيرو

رقم 317 فريق أكس-رايد ميني: فلاديمير فاسيليف وديميتري تسيرو
36/47

الصورة من قبل: أكس - رايد

رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير

رقم 302 فريق اكس رايد ميني: ستيفان بيترانسيل وإدوارد بولانغير
37/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 500 فريق كارماز-ماستر: أندري كارغينوف وأندري موكييف وإغور لونوف

رقم 500 فريق كارماز-ماستر: أندري كارغينوف وأندري موكييف وإغور لونوف
38/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 301 فريق تويوتا غازو ريسينغ: ناصر العطية وماثيو بوميل

رقم 301 فريق تويوتا غازو ريسينغ: ناصر العطية وماثيو بوميل
39/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

الجبال

الجبال
40/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر

رقم 52 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: ماتياس والكنر
41/47

الصورة من قبل: صور كاي تي ام

رقم 307 أوفردرايف تويوتا: ياكوب برزيغونسكي وتيمو غوتشالك

رقم 307 أوفردرايف تويوتا: ياكوب برزيغونسكي وتيمو غوتشالك
42/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز

رقم 300 فريق اكس رايد ميني: كارلوس ساينز ولوكاس كروز
43/47

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

رقم 77 فريق هوسكفارنا فاكتوري ريسينغ: لوتشيانو بينافيداس

رقم 77 فريق هوسكفارنا فاكتوري ريسينغ: لوتشيانو بينافيداس
44/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 5 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: سام سندرلاند

رقم 5 فريق ريد بُل كاي تي ام ريسينغ: سام سندرلاند
45/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 500 فريق كارماز-ماستر: أندري كارغينوف وأندري موكييف وإغور لونوف

رقم 500 فريق كارماز-ماستر: أندري كارغينوف وأندري موكييف وإغور لونوف
46/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

رقم 305 فريق البحرين رايد أكستريم: سيبستيان لوب ودانيال ايلينا

رقم 305 فريق البحرين رايد أكستريم: سيبستيان لوب ودانيال ايلينا
47/47

الصورة من قبل: ايه.اس.او

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين

المقال السابق

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الحدث داكار

الأكثر شعبية اليوم

ألبين تُعيّن رسميًا بريفيو كمديرٍ رياضي لفريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبين تُعيّن رسميًا بريفيو كمديرٍ رياضي لفريق الفورمولا واحد

الكشف عن التغييرات التي ستجريها فيراري على محرّكها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الكشف عن التغييرات التي ستجريها فيراري على محرّكها لموسم 2021

ألبين تُقيّم دخول معترك الفورمولا إي بالتعاون مع لوتس
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

ألبين تُقيّم دخول معترك الفورمولا إي بالتعاون مع لوتس

فيرشتابن: ريد بُل كانت لتهيمن على بطولة الفورمولا واحد مثل مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: ريد بُل كانت لتهيمن على بطولة الفورمولا واحد مثل مرسيدس

بوتاس: لن أميل إلى ألعاب العقل مثلما فعل روزبرغ مع هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: لن أميل إلى ألعاب العقل مثلما فعل روزبرغ مع هاميلتون

أحدث الأخبار

معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021
رالي داكار رالي داكار / الأكثر تشويقاً

معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين

داكار 2021: بيترانسيل يحسم اللقب في السعوديّة!
رالي داكار رالي داكار / تقرير المرحلة

داكار 2021: بيترانسيل يحسم اللقب في السعوديّة!

وفاة الدراج شيربين نتيجة إصاباته بعد حادثته في رالي داكار
رالي داكار رالي داكار / نبذة عن الراحل

وفاة الدراج شيربين نتيجة إصاباته بعد حادثته في رالي داكار

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألبين تُعيّن رسميًا بريفيو كمديرٍ رياضي لفريق الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

الكشف عن التغييرات التي ستجريها فيراري على محرّكها لموسم 2021

3
فورمولا إي

ألبين تُقيّم دخول معترك الفورمولا إي بالتعاون مع لوتس

4
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل كانت لتهيمن على بطولة الفورمولا واحد مثل مرسيدس

5
فورمولا 1

بوتاس: لن أميل إلى ألعاب العقل مثلما فعل روزبرغ مع هاميلتون

أحدث الأخبار

معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021
رالي داكار

معرض صور: أجمل الصور من رالي داكار 2021

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين
رالي داكار

العطيّة غير مهتمٍ بالعودة إلى رالي داكار إن لم تتغيّر القوانين

داكار 2021: بيترانسيل يحسم اللقب في السعوديّة!
رالي داكار

داكار 2021: بيترانسيل يحسم اللقب في السعوديّة!

وفاة الدراج شيربين نتيجة إصاباته بعد حادثته في رالي داكار
رالي داكار

وفاة الدراج شيربين نتيجة إصاباته بعد حادثته في رالي داكار

رالي داكار: بينافيديس يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات
رالي داكار

رالي داكار: بينافيديس يحرز الفوز ضمن فئة الدراجات

أحدث ملفات الفيديو

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة السيارات 03:15
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة السيارات

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد 05:08
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الدرّاجات النارية/ كواد

داكار 2021 - المرحلة 12- ملخص فئة المركبات الخفيفة 02:42
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12- ملخص فئة المركبات الخفيفة

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الشاحنات 02:11
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة الشاحنات

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة داكار الكلاسيكي 01:10
رالي داكار
16-01-2021

داكار 2021 - المرحلة 12 - ملخص فئة داكار الكلاسيكي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.