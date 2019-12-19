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رالي داكار / أخبار عاجلة

مدير رالي داكار 2020 يتوقع فوز ألونسو بإحدى المراحل

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مدير رالي داكار 2020 يتوقع فوز ألونسو بإحدى المراحل
19-12-2019

قدم دايفيد كاستيرا مدير رالي داكار، رؤيته الخاصة لفرص فرناندو ألونسو في نسخة 2020 المقامة على أراضي المملكة العربية السعودية.

تواجد ألونسو في نسخة 2020 من رالي داكار - المقامة بين يومي 5 و17 يناير/كانون الثاني - يمكن ترجمته لعدة نقاط، أولها: تواجده سيجذب متابعي السباقات الذين لم يكونوا متابعين للراليات بشكل عام. لكنه كذلك سيمثل عاملاً تنافسياً. إذ كان بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد يستعد بشكل مكثف منذ شهر أغسطس/آب الماضي، حيث أثار إعجاب الكثيرين منذ ذلك الحين.

وكان الإسباني قد أشار بوضوح في الأسابيع السابقة أنه يعي تماماً تعقيد التحدي الجديد، وأنه ليس ضمن مستوى منافسي الصدارة بشكل خاص، مشدداً على أن استراتيجيته ستتمحور حول إنهاء الرالي كهدف أساسي.

لكن كاستيرا، مدير رالي داكار، أشار بوضوح في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى اعتقاده بأن ألونسو سيقدم بعض المفاجآت، لكن عليه عدم رفع سقف توقعاته عالياً.

فقال: "نحن مسرورون جداً بتواجد فرناندو ألونسو. وذلك أمر مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لنا، لأنه شخص يمثل عامل جذب قوياً للغاية وبوسعه تحفيز سائقي فئات سباقات السيارات الأخرى وغيرهم، للمشاركة في رالي داكار. دعونا نرى ما سيحصل وكيف ستسير الأمور في هذا الرالي".

وحين سُئِل إن كان يعتقد بقدرة ألونسو على التواجد ضمن منافسي الصدارة، أجاب كاستيرا: "أعتقد أن أمامه بعض العمل. عليه عدم رفع سقف توقعاته عالياً، لأنه وفي حال أراد التقدم إلى المستويات القصوى عليه تقبل تواجده خلف سائقين أقل سرعة منه نظرياً. ذلك هو الأمر الأساسي".

واختتم: "لكنني أعتقد أنه قادر على الفوز بمرحلة قبل نهاية الرالي، خلال الأسبوع الثاني بوسعه القيام بأمر ما. لكن عليه الانتظار وأخذ التحدي خطوة بخطوة. من ثم، أعتقد أنه سيحظى بفرصة، خاصة مع مارك كوما (ملاحه والفائز برالي داكار خمس مرات ضمن فئة الدراجات)، الذي يعرف الرالي جيداً جداً وكل شيء فيه، الأمر الذي سيساعده كثيراً".

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