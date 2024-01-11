متصدر رالي داكار 2024 خارج المنافسة بسبب حادثة

استعد المشاركون لهذه المرحلة الماراثونية القاسية من رالي داكار بطول 48 ساعة، حيث تم تقسيمها إلى يومين تخوض السيارات فيها 549 كيلومتراً.

ورغم أن الجميع يدرك صعوبتها وخطورتها، لكن تعرض النجم السعودي لحادثة في الكيلومتر 51 وتضررت سيارته.

لكنه تمكن من الخروج منها مع ملاحه تيمو غوتشالك سالمين وتم نقلهما بواسطة المروحية حتى نهاية المرحلة.

يشار إلى أن الراجحي كان يقود سيارة تويوتا هايلوكس المحدّثة وكان أقوى المرشحين للمنافسة على لقب هذه النسخة.