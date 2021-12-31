مالك فريق ريبيلليون يعود للمنافسة في داكار 2022 على سيارة زميله بعد التهام النار لسيارته

بيسكي كان يتجه لخوض مشاركته الثالثة على التوالي في رالي داكار ضمن تشكيلة من سيارتين لفريق ريبيلليون ضمن حدث المملكة العربية السعودية.

لكن آماله بتحسين نتجية النسخة الماضية عندما حل بالمركز الـ 43 تبخرت عندما اشتعلت النيران في سيارته رقم 251 خلال المرحلة الاستعراضية التي امتدت بطول 10.7 كلم بالقرب من جدّة.

مع ذلك، عرض دوماس الفائز بسباق لومان 24 ساعة سيارته باغي رقم 215 ليشارك بها بيسكي في الحدث لضمان أن يكون مالك الفريق حاضرًا على انطلاقة الرالي في نسخته رقم 44. إذ سينضم للسويسري ملّاحه المعتاد ستيفان خوني.

وبالرُغم من أن بيسكي هو من سيقود سيارة ريبيلليون الوحيدة الآن، لكن دوماس سيكون قادرًا على المشاركة كذلك في الرالي بعد اتفاق في اللحظات الأخيرة لقيادة سيارة تويوتا هايلوكس التي فاز بها ناصر العطية برالي حائل في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري في طريقه نحو حصد كأس العالم للكروس كانتري.

هذا وتشارك تويوتا في هذه النسخة بسيارات جديدة تمامًا تم تصنيعها لتوافق قوانين "تي1+" الجديدة.

وبعدما أتى بسيارة العطية في رحلة امتدت 11 ساعة، علّق دوماس على تلك اللفتة قائلًا: "ما قام به ناصر لا يصدق وكذلك فريقه. نحاول تجهيز السيارة بأسرع ما يمكن ووضع بعض الملصقات عليها وتعديل وضعية القيادة، فأنا بالتأكيد لم أقد تلك السيارة من قبل، وفريق تويوتا هنا للمساعدة كذلك كوننا لا نعلم شيئًا عن السيارة".