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رالي داكار / أخبار عاجلة

مارك كوما أسطورة داكار يعود كملّاح لفرناندو ألونسو مع تويوتا في 2020

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مارك كوما أسطورة داكار يعود كملّاح لفرناندو ألونسو مع تويوتا في 2020
13-09-2019

سيعود أسطورة رالي داكار مارك كوما للمشاركة في الحدث العريق كملّاح لفرناندو ألونسو ضمن صفوف فريق تويوتا غازو ريسينغ، في الوقت الذي يتحضّر فيه بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين لخوض غمار الحدث الأصعب في عالم رياضة السيارات.

فاز كوما، صاحب الـ 42 عامًا، برالي داكار ضمن فئة الدرّاجات خمس مرّات لصالح "كاي تي ام" بين 2006 و2015، في مسيرة امتدت على مدار الحقبتين الأفريقية والجنوب أمريكية للحدث الأعرق، إذ ابتعد بعد ذلك عن المنافسات عقب حصده للقبه الأخير.

وعاد كوما وانضمّ إلى إدارة داكار نفسها كمدير رياضي، المنصب الذي شغله لثلاث نُسخ من الحدث قبل استقالته عقب نسخة 2018.

وتواجد كوما بجانب ألونسو خلال الاختبارين الأخيرين داخل سيارة تويوتا هايلوكس الفائزة بداكار في نامبيا وبولندا.

"أنا سعيدٌ للغاية وفخور بكوني جزء من ذلك الفريق، وأن أكون قادرًا على مشاركة خبرتني في الراليات مع فرناندو" قال كوما.

وأضاف: "على الرُغم من تواجدي في هذه الرياضة لفترة طويلة، ما يزال ذلك تحديًا جديدًا بالنسبة لي. لم أتخيّل مطلقًا أنّني سأتواجد على مقعد الملّاح أتحضّر للمشاركة في داكار على متن سيارة هايلوكس".

وتابع: "نعمل أنا وفرناندو بشكل جيّد للغاية سويًا، إذ بمقدوري رؤية أنّه منهجي للغاية في مقاربته لخوض ذلك الرالي. كما أنّه يتأقلم بشكل جيّد وسريع مع قيادة سيارة هايلوكس، إذ نرى تحسّن واضح في ذلك اليوم ليس مع كلّ يوم، ولكن مع كلّ طلعة على السيارة".

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يُشار إلى أنّ أوّل حدث تنافسي سيخوضه كوما بجوار ألونسو سيكون "ليختنبرغ 400" نهاية هذا الأسبوع، الجولة الخامسة من سلسلة الكروس كانتري الجنوب إفريقية.

من جانبه علّق ألونسو في هذا الصّدد قائلًا: "العمل مارك رائع، إذ كنت قادرًا على تعلّم الكثير منه حيال الراليات بفضل ثروته المعرفية وخبرته".

وأكمل: "في ذلك النوع من رياضة السيارات، وعندما يتعيّن عليك القيادة لمئات الكليومترات كلّ يوم، يكون من المهم للغاية أن تشعر بالراحة مع الشخص المتواجد معك داخل السيارة".

واختتم: "أتأقلم انا ومارك سويًا على نحوٍ جيّد للغاية، إذ أنّنا نعمل بشكل مؤثّر كقوة واحدة. أتطلّع للتحضير ضمن بيئة تنافسيّة للمرّة الأولى نهاية هذا الأسبوع، الأمر الذي سيكون مختلفًا للغاية عن اختباراتنا الخاصّة، لذا سيكون ذلك تحديًا جيّدًا وتجربة تعلّم بالنسبة لي مع سيارة هايلوكس".

مارك كوما وفرناندو ألونسو، تويوتا

مارك كوما وفرناندو ألونسو، تويوتا

تصوير: تويوتا

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