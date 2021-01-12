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لوب ينسحب من رالي داكار 2021 بعد المشاكل الأخيرة

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لوب ينسحب من رالي داكار 2021 بعد المشاكل الأخيرة

انسحب سيباستيان لوب حامل لقب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" تسع مرات، من منافسات رالي داكار 2021 على أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن فشل في إكمال المرحلة الثامنة.

عانى لوب في القسم الثاني للمرحلة الماراثونية من انثقابين في إطارات سيارته، خلال الكيلومترات الـ 80 الأولى، عندما لم يكن لديه سوى إطار احتياطي واحد وثلاثة مكابح تعمل، على متن سيارة فريقه البحرين رايد اكستريم.

وبعد أن علق لأكثر من خمس ساعات في منتصف المرحلة، اتخذ لوب مع ملاحه دانيال إيلينا قرار الانسحاب والعودة إلى مخيم المبيت، مُنهياً رحلته في داكار 2021.

وتعرض لوب إلى سلسلة من المشاكل حيث بات يحتل المركز الـ 43 العام قبل التوجه إلى المرحلة الثامنة، وبفارق أكثر من 13 ساعة خلف المتصدر ستيفان بيترانسيل سائق اكس رايد ميني.

حيث قال: "لقد واجهنا الكثير من التحديات خلال الأيام الثمانية الأخيرة، لكن وطوال رحلتنا في داكار، كنت أنا ودانيال مصممين دائماً على إكمال الرالي".

وأردف: "كنا نذكر أنفسنا كل يوم كم نحن محظوظان بهذا العمل، وبكوننا جزءاً من فريق البحرين رايد اكستريم. لقد شاركنا في داكار بطموحٍ يماثل طموح فريقنا: تحقيق نتائج رائعة، لكننا اضطررنا إلى اتخاذ قرار الانسحاب لعدم وجود أي خيار آخر أمامنا".

واختتم: "قررنا هذا الصباح تقديم إطاراتنا الاحتياطية إلى ناني وأليكس، وذلك لتعزيز فرصهما، لكن مع الانثقابات في المرحلة الخاصة، كان من المستحيل بالنسبة لنا المضي قدماً. أنا محبطٌ حقاً من أجل الفريق، لكننا تعلمنا الكثير من الدروس، وسنعود بقوة أكبر العام المقبل".

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