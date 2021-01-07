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رالي داكار / داكار / أخبار عاجلة

لوب ينتقد بغضب عقوبة السرعة التي تلقاها في رالي داكار

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لوب ينتقد بغضب عقوبة السرعة التي تلقاها في رالي داكار

انتقد سيباستيان لوب بغضب عقوبة السرعة التي تلقاها في المرحلة الرابعة من رالي داكار 2021، مؤكداً أنه "لا مكان لأشخاص عديمي الكفاءة".

أكمل لوب حامل لقب بطولة العالم في الراليات "دبليو آر سي" تسع مرات، المرحلة الرابعة من الرالي الشهير والمقامة بين وادي الدواسر والرياض، بالمركز الرابع، لكنه تلقى عقوبة خمس دقائق بسبب خرقه حدود السرعة.

وأدى ذلك لتراجعه إلى المركز السابع في المرحلة، والسابع ضمن الترتيب العام.

وضمن منشور على حسابه في منصة "إنستاغرام"، انتقد لوب الذي يشارك في داكار مع فريق البحرين رايد اكستريم، قرار الحكام، مؤكداً أن ما حصل كان بسبب مشكلة في جهاز تحديد المواقع العالمي "جي بي أس".

حيث كتب: "الليلة، كان لا بدّ من أشارك معكم قلة كفاءة الحكام، في رالي ضخم بحجم داكار".

وأكمل: "تلقينا عقوبة خمس دقائق بسبب خرق حدّ السرعة في المنطقة المحددة. وخلال جميع مشاركاتي ضمن جميع المراحل خلال جميع تلك المناطق، لطالما احترمتُ القوانين بالشكل الكامل. المشكلة في أن جهاز ’جي بي أس’ وعبر التنبيهات، يخبرنا متى ندخل تلك  المناطق ذات الحدود ’غير المرئية’. اليوم، لم ينطلق صوت التنبيه عندما دخلتُ تلك المنطقة التي تلقيت العقوبة بسببها. لذا لم أُبطئ سرعتي حينها".

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وأردف: "بالرغم من تفسيرنا، وبالرغم من اعتراف الجهة المزوّدة لنظام ’جي بي أس’ بوجود المشكلة في سيارتنا اليوم (وذلك أمر وارد الحدوث بالطبع)، لكن لجنة الحكام لم ترغب بالاطلاع على ذلك وقررت عدم المخاطرة ’بسكب القهوة على مكاتب العمل’ بينما نحن نخاطر بحياتنا على المسار كل يوم خلف المقود، وقررت فرض العقوبة بشكل أقسى بكثير مقارنة بما تقتضيه مشكلةٌ مثل هذه".

واختتم: "أنا شخص شغوف وعاطفي بطبعي، لكنني وقبل كل شيء شخص تنافسي. اليوم، وضمن منافسة بحجم داكار، عليّ قبل كل شيء تحقيق متطلبات عملي: إحراز نتيجة تليق بطموحات الفريق وطموحاتي. لذلك، لا مجال لأشخاص عديمي الكفاءة".

 

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