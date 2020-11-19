لوب "يشعر بالثقة" بالتوجّه إلى داكار 2021 بعد أول اختبار في الصحراء

سيسجّل بطل العالم تسع مرات في الراليات لوب عودته إلى منافسات داكار بعد عام من الغياب خلال نسخة 2021 من الحدث العريق، والذي سينطلق في 3 يناير/كانون الأوّل في المملكة العربية السعودية.

وقد خاض الفرنسي رفقة الفائز بداكار في 2014 ناني روما 15 يومًا من التجارب في الشرق الأوسط، حيث أكملا ما مجموعه 3,800 كلم من الاختبارات من دون مواجهة مشاكل كبيرة.

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وعن ذلك صرّح لوب لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "السيارة متماسكة للغاية، وذلك يسهّل من حركتها، ويجعل من الرائع قيادتها، وكذلك من الصعب أكثر إدخال بعض التغييرات الميكانيكية عليها كون كل شيء مدمج ومُحكم للغاية، لكنّنا بحاجة لسيارة قوية لا تتعطل، ونحن نعمل على ذلك".

وأضاف: "أنا واثق للغاية بأنّنا سنقوم بعمل جيّد جدًا. واجهنا بعض المشاكل بكل تأكيد، لكنّ ذلك أمر طبيعي. كان من الممكن أن نكسر علبة التروس، نواجه عطلًا في المحرك، أمور مختلفة، لكنّ ذلك لم يحدث".

وتابع: "كانت هنالك بعض الأمور المتعلقة بالناقل أو أمور كهذه مما تتعطّل في بعض الأحيان، لكنّ ذلك يحدث دومًا. أنا واثق جدًا بأنّنا سنحظى في التجارب المُقبلة في ديسمبر/كانون الأوّل على كامل حزمة داكار وستعمل بشكل جيّد".

سيباستيان لوب وناني روما، البحرين رايد اكستريم تصوير: برودرايف

وأكمل: "نعلم بأنّ المشاركة الأولى في داكار دومًا ما تكون معقّدة، حيث أعتقد بأنّ لا أحد أتى إلى داكار وفاز في العام الأوّل، لكننا نعمل بجد، والوضع ليس سيئًا للغاية في الوقت الحالي".

جديرٌ بالذكر أنّ لوب قد شارك في داكار كسائق مصنعي مع بيجو بين 2016 و2018، حيث كان المركز الثاني أفضل نتائجه في تلك الفترة، قبل أن يخوض غمار الحدث كسائق مستقل في 2019 عقب انسحاب الصانع الفرنسي من منافسات الراليات.