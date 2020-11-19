أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
الحدث التالي خلال
11 ساعات
:
11 دقيقة
:
33 ثانية
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
29 أكتوبر
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
تمّ الإلغاء
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / أخبار عاجلة

لوب "يشعر بالثقة" بالتوجّه إلى داكار 2021 بعد أول اختبار في الصحراء

المشاركات
التعليقات
لوب "يشعر بالثقة" بالتوجّه إلى داكار 2021 بعد أول اختبار في الصحراء

يعتقد سيباستيان لوب بأنّ فريق البحرين رايد اكستريم "سيقوم بعمل جيّد للغاية" في رالي داكار 2021، وذلك بعد أول اختبار في الصحراء يُجريه على متن سيارة الفريق من تصميم "برودرايف"

سيسجّل بطل العالم تسع مرات في الراليات لوب عودته إلى منافسات داكار بعد عام من الغياب خلال نسخة 2021 من الحدث العريق، والذي سينطلق في 3 يناير/كانون الأوّل في المملكة العربية السعودية.

وقد خاض الفرنسي رفقة الفائز بداكار في 2014 ناني روما 15 يومًا من التجارب في الشرق الأوسط، حيث أكملا ما مجموعه 3,800 كلم من الاختبارات من دون مواجهة مشاكل كبيرة.

اقرأ أيضاً:

وعن ذلك صرّح لوب لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "السيارة متماسكة للغاية، وذلك يسهّل من حركتها، ويجعل من الرائع قيادتها، وكذلك من الصعب أكثر إدخال بعض التغييرات الميكانيكية عليها كون كل شيء مدمج ومُحكم للغاية، لكنّنا بحاجة لسيارة قوية لا تتعطل، ونحن نعمل على ذلك".

وأضاف: "أنا واثق للغاية بأنّنا سنقوم بعمل جيّد جدًا. واجهنا بعض المشاكل بكل تأكيد، لكنّ ذلك أمر طبيعي. كان من الممكن أن نكسر علبة التروس، نواجه عطلًا في المحرك، أمور مختلفة، لكنّ ذلك لم يحدث".

وتابع: "كانت هنالك بعض الأمور المتعلقة بالناقل أو أمور كهذه مما تتعطّل في بعض الأحيان، لكنّ ذلك يحدث دومًا. أنا واثق جدًا بأنّنا سنحظى في التجارب المُقبلة في ديسمبر/كانون الأوّل على كامل حزمة داكار وستعمل بشكل جيّد".

سيباستيان لوب وناني روما، البحرين رايد اكستريم

سيباستيان لوب وناني روما، البحرين رايد اكستريم

تصوير: برودرايف

وأكمل: "نعلم بأنّ المشاركة الأولى في داكار دومًا ما تكون معقّدة، حيث أعتقد بأنّ لا أحد أتى إلى داكار وفاز في العام الأوّل، لكننا نعمل بجد، والوضع ليس سيئًا للغاية في الوقت الحالي".

جديرٌ بالذكر أنّ لوب قد شارك في داكار كسائق مصنعي مع بيجو بين 2016 و2018، حيث كان المركز الثاني أفضل نتائجه في تلك الفترة، قبل أن يخوض غمار الحدث كسائق مستقل في 2019 عقب انسحاب الصانع الفرنسي من منافسات الراليات.

أسماء عالمية كبيرة في رالي داكار 2021 بالرغم من جائحة كورونا

المقال السابق

أسماء عالمية كبيرة في رالي داكار 2021 بالرغم من جائحة كورونا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار

الأكثر شعبية اليوم

لوي: هاميلتون حطّم فرضية أفضلية السيارة على السائق
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوي: هاميلتون حطّم فرضية أفضلية السيارة على السائق

هلكنبرغ: الأمور "هادئة للغاية" حول فرص مقعدي مع ريد بُل في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ: الأمور "هادئة للغاية" حول فرص مقعدي مع ريد بُل في 2021

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

سيدل: ساينز يُظهر لماذا سعت فيراري من أجل ضمّه إلى صفوفها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: ساينز يُظهر لماذا سعت فيراري من أجل ضمّه إلى صفوفها

ريكاردو: إضافة المزيد من الحلبات ضعيفة التماسك بمثابة "سرقة" للفرق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: إضافة المزيد من الحلبات ضعيفة التماسك بمثابة "سرقة" للفرق

تحليل: 10 مواقف محورية في معركة اللقب لموسم 2020 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: 10 مواقف محورية في معركة اللقب لموسم 2020 في الفورمولا واحد

لوب "يشعر بالثقة" بالتوجّه إلى داكار 2021 بعد أول اختبار في الصحراء
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

لوب "يشعر بالثقة" بالتوجّه إلى داكار 2021 بعد أول اختبار في الصحراء

أحدث الأخبار

لوب "يشعر بالثقة" بالتوجّه إلى داكار 2021 بعد أول اختبار في الصحراء
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

لوب "يشعر بالثقة" بالتوجّه إلى داكار 2021 بعد أول اختبار في الصحراء

أسماء عالمية كبيرة في رالي داكار 2021 بالرغم من جائحة كورونا
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

أسماء عالمية كبيرة في رالي داكار 2021 بالرغم من جائحة كورونا

تويوتا تشارك في منافسات رالي داكار 2021 مع أربع سيارات جديدة
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

تويوتا تشارك في منافسات رالي داكار 2021 مع أربع سيارات جديدة

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار
رالي داكار رالي داكار / نشرة صحفية

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لوي: هاميلتون حطّم فرضية أفضلية السيارة على السائق

2
فورمولا 1

هلكنبرغ: الأمور "هادئة للغاية" حول فرص مقعدي مع ريد بُل في 2021

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

4
فورمولا 1

سيدل: ساينز يُظهر لماذا سعت فيراري من أجل ضمّه إلى صفوفها

21س
5
فورمولا 1

ريكاردو: إضافة المزيد من الحلبات ضعيفة التماسك بمثابة "سرقة" للفرق

23س

أحدث الأخبار

لوب "يشعر بالثقة" بالتوجّه إلى داكار 2021 بعد أول اختبار في الصحراء
رالي داكار

لوب "يشعر بالثقة" بالتوجّه إلى داكار 2021 بعد أول اختبار في الصحراء

أسماء عالمية كبيرة في رالي داكار 2021 بالرغم من جائحة كورونا
رالي داكار

أسماء عالمية كبيرة في رالي داكار 2021 بالرغم من جائحة كورونا

تويوتا تشارك في منافسات رالي داكار 2021 مع أربع سيارات جديدة
رالي داكار

تويوتا تشارك في منافسات رالي داكار 2021 مع أربع سيارات جديدة

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار
رالي داكار

فريق البحرين رايد إكستريم يختبر سيارته المصممة لخوض رالي داكار

داكار 2021: ساينز وبيترانسيل باقيان مع فريق "اكس-رايد ميني"
رالي داكار

داكار 2021: ساينز وبيترانسيل باقيان مع فريق "اكس-رايد ميني"

أحدث ملفات الفيديو

فريق البحرين رايد اكستريم 00:57
رالي داكار
01-10-2020

فريق البحرين رايد اكستريم

فئة داكار الكلاسيكية 03:38
رالي داكار
12-06-2020

فئة داكار الكلاسيكية

داكار 2021: عرض تقديمي 26:27
رالي داكار
12-06-2020

داكار 2021: عرض تقديمي

الكشف عن خريطة داكار 2021 01:05
رالي داكار
12-06-2020

الكشف عن خريطة داكار 2021

العرض التشويقي لرالي داكار 2021 01:37
رالي داكار
12-06-2020

العرض التشويقي لرالي داكار 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.