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لوب يشرح بدايته "الكارثية" في داكار 2021

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لوب يشرح بدايته "الكارثية" في داكار 2021

كشف سيباستيان لوب بطل العالم في الراليات تسع مرات كيف أنّ سلسلة من الأخطاء الملاحية والانثقابات تسببت في تأخّره بـ 24 دقيقة خلف المتصدر كارلوس ساينز، بعد إنتهاء المرحلة الأولى من رالي داكار 2021.

بعد غياب لعام واحد، عاد لوب إلى منافسات داكار مع فريق "البحرين رايد اكستريم" الذي تُشرف عليه برودرايف، حيث يقود بجوار ملّاحه المعتاد دانييل إلينا.

لكن عودة الفرنسي شهدت بداية مروعة خلال المرحلة الأولى بطول 277 كلم بين جدة وبيشة، حيث ضلّ صاحب الـ 46 عامًا طريقه في مناسبتين خلال الـ 37 كلم الافتتاحية، كما خسر ما يقارب 15 دقيقة لصالح منافسيه.

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ولم يتوقف حظ لوب العاثر عند ذلك، حيث عانى من ثلاثة انثقابات منفصلة خلال ما تبقى من المرحلة، ليتراجع إلى المركز الـ 22 في الترتيب الإجمالي وبفارق 12 دقيقة عن العشرة الأوائل.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رؤيته لليوم الأول من الحدث، قال لوب - الذي يلاحق فوزه الأول في داكار خلال محاولته الخامسة: "استراتيجيتنا كانت أن نهجم من البداية، ونستعيد بعض الوقت، لكننا تهنا بعد 15 كلم".

وأضاف: "بدأنا نصعد ونهبط بحثًا عن المسار الصحيح لمدة 15 دقيقة. علقنا نوعًا ما على مسار جبلي عندما كنا ننوي العودة والبدء من جديد. كان الأمر محبطًا بعض الشيء، لكننا عدنا للمسار الصحيح في النهاية".

وتابع: "بعد عودتنا إلى الوجهة الصحيحة، كنا ضمن غبار السيارات الأخرى. كان الوضع معقدًا، لذلك تهنا مرة ثانية. أعتقد بأنه كان ستيفان (بيترانسيل) الذي تجاوزنا. لقد انطلق من المركز الـ 14 ونحن من العاشر".

وأكمل: "كنت متفاجئًا للغاية بأول انثاقبين تعرضنا لهما، لأننا كنا نقود بسلاسة كبيرة بالمقارنة مع الوتيرة التي تمتعت بها مع سيارة (بيجو) باغي التي اعتدت قيادتها في داكار في أمريكا الجنوبية. لذلك قدت بسلاسة أكبر، لكننا رغم ذلك تعرضنا لانثقاب ثالث بعد 80 كلم إضافية. التضاريس كانت مخادعة للغاية مع صخور كبيرة على الطريق".

واختتم: "بصراحة، كان وضعًا صعبًا للغاية لما يقارب الثلاث ساعات، لكن بالنظر إلى كل المشاكل التي واجهتنا، فإنّنا لم نخسر الكثير من الوقت. كنت أتوقع تأخرًا لما يقارب الساعة. لكن إجمالًا، كان يومًا صعبًا".

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جديرٌ بالذكر أنّ زميل لوب السابق في "دبليو آر سي" ساينز قد بدأ حملة الدفاع عن لقبه في داكار على نحوٍ رائع بتصدره المرحلة الافتتاحية بفارق بلغ 25 ثانية عن بيترانسيل ليؤسسا لثنائية مبكرة لفريقهما "اكس-رايد ميني".

كما أنهى الفائز بداكار 2014 ناني روما المرحلة بالمركز السادس على متن سيارة "البحرين رايد اكستريم" الأخرى، بفاق أكثر من 9 دقائق خلف ساينز، ولكن بفارق كبير أمام قائد قافلة تويوتا جينيل دي فيلييرز الذي أكمل المرحلة بالمركز الثامن.

رالي داكار: المشاكل والحظّ العاثر يلاحقان السائقين العرب في المرحلة الأولى

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رالي داكار: المشاكل والحظّ العاثر يلاحقان السائقين العرب في المرحلة الأولى
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