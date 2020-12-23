أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
تمّ الإلغاء
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
22 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي مونزا
03 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
رالي داكار / أخبار عاجلة

لوب: فريق البحرين رايد اكستريم لا يشارك في داكار للاكتفاء بالتواجد خلف فرق الصدارة

المشاركات
التعليقات
لوب: فريق البحرين رايد اكستريم لا يشارك في داكار للاكتفاء بالتواجد خلف فرق الصدارة

قال سيباستيان لوب أسطورة بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، أن فريقه البحرين رايد اكستريم لا يشارك في رالي داكار للاكتفاء بالتواجد خلف فرق الصدارة مثل تويوتا وميني اكس رايد.

سيعود لوب إلى داكار بعد غياب عام واحد مع فريق البحرين رايد اكستريم الجديد، وسينضم في ذلك إلى ناني روما الفائز بنسخة 2015.

ويشارك الفرق بتحضير "برودرايف" الشركة البريطانية الهندسية العريقة، حيث كشف مؤخراً عن سيارته "هانتر" المزودة بمحرك بسعة 3.5 ليتر.

وبعد تجارب أولية في المملكة المتحدة، أكمل الفريق اختباراً ناجحاً في صحراء الشرق الأوسط، حيث أبدى لوب بشكل خاص إعجابه بالسيارة رباعية الدفع.

وحين سُئِل عن رأيه بمنافسة تويوتا وميني اكس رايد، قال لوب في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "آمل ذلك، نحن لا نتجه للمشاركة بغرض الاكتفاء بالتواجد خلفهم".

وأكمل: "أنا أريد الفوز دائماً، هذا هو هدفي، أن أكون مستعداً وأقدم الأفضل. لذا، كما قلت ليست لدينا مقارنات واضحة لذا من الصعب معرفة موقعنا التنافسي".

وتابع: "الشعور خلف مقود السيارة جيد جداً، أنا أستمتع بقيادتها أكثر من البيجو".

واسترسل: "من الصعب تحليل الوضع الآن. لكن لدينا سيارة جيدة وسنرى كيف ستؤدي في مواجهة المنافسين".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، عبّر لوب عن إعجابه بمنشآت "برودرايف" حين زار مقر الشركة، حيث يرى أن التعاون بينها وبين البحرين رايد اكستريم يمثل فرصة جدية لهذا المشروع الجيد.

فقال: "بالتأكيد في البداية كنت مهتماً بالمشاركة مع فريق ذي خبرة مثل تويوتا، لكن ’برودرايف’ أرادت إطلاعي على المشروع".

وأكمل: "ذهبت إلى هناك ورأيت العرض التقديمي وكيفية صناعة السيارة والعمل الكبير المبذول عليها، وأدركت أنهم صنعوها بالطريقة التي أريدها تماماً. لا أدري حقاً إن كانت هناك سيارة بمثل كفاءتها".

وتابع: "رأيت الكثير من الحماس والتحفز والكثير من الإمكانيات أيضاً. لقد أثاروا إعجابي حقاً بجديتهم ومشروعهم، وأعتقد أنه من المثير للاهتمام الانطلاق من الصفر مع فريق جديد وبناء سيارة مثل هذه".

واختتم: "ربما كان ذلك الحل الأفضل، بالرغم من أن أول مشاركة تكون صعبة عادة، وما زال أمامنا الكثير من العمل".

اقرأ أيضاً:

فريق البحرين رايد اكستريم يكشف عن مقاتلته "هانتر" التي سيشارك بها في داكار 2021

المقال السابق

فريق البحرين رايد اكستريم يكشف عن مقاتلته "هانتر" التي سيشارك بها في داكار 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
قائمة السائقين سيباستيان لوب

الأكثر شعبية اليوم

فيراري لن تضحي بتطوير سيارة 2022 من أجل تحسين سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري لن تضحي بتطوير سيارة 2022 من أجل تحسين سيارة 2021

الدعائم الأربعة التي دفعت مرسيدس للالتزام بالفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الدعائم الأربعة التي دفعت مرسيدس للالتزام بالفورمولا واحد

أخلاقيات عمل شوماخر أكثر ما أثار إعجاب فريق هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أخلاقيات عمل شوماخر أكثر ما أثار إعجاب فريق هاس

هاميلتون يتلقى جائزة "بي بي سي لشخصية العام للرياضيين البريطانيين"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يتلقى جائزة "بي بي سي لشخصية العام للرياضيين البريطانيين"

ماغنوسن: أداء غروجان "مذهل" على مدار اللفة الواحدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماغنوسن: أداء غروجان "مذهل" على مدار اللفة الواحدة

فيرشتابن استعمل إعداداً خاطئاً لعزم المحرك خلال أغلب مجريات سباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن استعمل إعداداً خاطئاً لعزم المحرك خلال أغلب مجريات سباق موناكو

فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021

رينو: ألونسو سيكون في وضعٍ غير مؤات لدى عودته إلى الفورمولا واحد في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: ألونسو سيكون في وضعٍ غير مؤات لدى عودته إلى الفورمولا واحد في 2021

أحدث الأخبار

لوب: فريق البحرين رايد اكستريم لا يشارك في داكار للاكتفاء بالتواجد خلف فرق الصدارة
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

لوب: فريق البحرين رايد اكستريم لا يشارك في داكار للاكتفاء بالتواجد خلف فرق الصدارة

فريق البحرين رايد اكستريم يكشف عن مقاتلته "هانتر" التي سيشارك بها في داكار 2021
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

فريق البحرين رايد اكستريم يكشف عن مقاتلته "هانتر" التي سيشارك بها في داكار 2021

العطية: مع سيارة تويوتا الحالية نحن قادرون على الفوز برالي داكار 2021
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

العطية: مع سيارة تويوتا الحالية نحن قادرون على الفوز برالي داكار 2021

الكشف عن تفاصيل مسار رالي داكار 2021 في المملكة العربية السعودية
رالي داكار رالي داكار / أخبار عاجلة

الكشف عن تفاصيل مسار رالي داكار 2021 في المملكة العربية السعودية

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري لن تضحي بتطوير سيارة 2022 من أجل تحسين سيارة 2021

2
فورمولا 1

الدعائم الأربعة التي دفعت مرسيدس للالتزام بالفورمولا واحد

3
فورمولا 1

أخلاقيات عمل شوماخر أكثر ما أثار إعجاب فريق هاس

4
فورمولا 1

هاميلتون يتلقى جائزة "بي بي سي لشخصية العام للرياضيين البريطانيين"

5
فورمولا 1

ماغنوسن: أداء غروجان "مذهل" على مدار اللفة الواحدة

أحدث الأخبار

لوب: فريق البحرين رايد اكستريم لا يشارك في داكار للاكتفاء بالتواجد خلف فرق الصدارة
رالي داكار

لوب: فريق البحرين رايد اكستريم لا يشارك في داكار للاكتفاء بالتواجد خلف فرق الصدارة

فريق البحرين رايد اكستريم يكشف عن مقاتلته "هانتر" التي سيشارك بها في داكار 2021
رالي داكار

فريق البحرين رايد اكستريم يكشف عن مقاتلته "هانتر" التي سيشارك بها في داكار 2021

العطية: مع سيارة تويوتا الحالية نحن قادرون على الفوز برالي داكار 2021
رالي داكار

العطية: مع سيارة تويوتا الحالية نحن قادرون على الفوز برالي داكار 2021

الكشف عن تفاصيل مسار رالي داكار 2021 في المملكة العربية السعودية
رالي داكار

الكشف عن تفاصيل مسار رالي داكار 2021 في المملكة العربية السعودية

لوب "يشعر بالثقة" بالتوجّه إلى داكار 2021 بعد أول اختبار في الصحراء
رالي داكار

لوب "يشعر بالثقة" بالتوجّه إلى داكار 2021 بعد أول اختبار في الصحراء

أحدث ملفات الفيديو

فريق البحرين رايد اكستريم يكشف عن سيارته 00:55
رالي داكار
18-12-2020

فريق البحرين رايد اكستريم يكشف عن سيارته "هانتر" لداكار 2021

ذكريات الانتصارات في داكار 02:36
رالي داكار
27-11-2020

ذكريات الانتصارات في داكار

داكار 2021: إطلاق أول نسخة من فئة 01:17
رالي داكار
27-11-2020

داكار 2021: إطلاق أول نسخة من فئة "داكار الكلاسيكية"

داكار 2021: موتول أوريجينال 03:19
رالي داكار
27-11-2020

داكار 2021: موتول أوريجينال

تقديم نسخة 2021 من رالي داكار 04:08
رالي داكار
27-11-2020

تقديم نسخة 2021 من رالي داكار

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.