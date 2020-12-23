لوب: فريق البحرين رايد اكستريم لا يشارك في داكار للاكتفاء بالتواجد خلف فرق الصدارة

سيعود لوب إلى داكار بعد غياب عام واحد مع فريق البحرين رايد اكستريم الجديد، وسينضم في ذلك إلى ناني روما الفائز بنسخة 2015.

ويشارك الفرق بتحضير "برودرايف" الشركة البريطانية الهندسية العريقة، حيث كشف مؤخراً عن سيارته "هانتر" المزودة بمحرك بسعة 3.5 ليتر.

وبعد تجارب أولية في المملكة المتحدة، أكمل الفريق اختباراً ناجحاً في صحراء الشرق الأوسط، حيث أبدى لوب بشكل خاص إعجابه بالسيارة رباعية الدفع.

وحين سُئِل عن رأيه بمنافسة تويوتا وميني اكس رايد، قال لوب في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "آمل ذلك، نحن لا نتجه للمشاركة بغرض الاكتفاء بالتواجد خلفهم".

وأكمل: "أنا أريد الفوز دائماً، هذا هو هدفي، أن أكون مستعداً وأقدم الأفضل. لذا، كما قلت ليست لدينا مقارنات واضحة لذا من الصعب معرفة موقعنا التنافسي".

وتابع: "الشعور خلف مقود السيارة جيد جداً، أنا أستمتع بقيادتها أكثر من البيجو".

واسترسل: "من الصعب تحليل الوضع الآن. لكن لدينا سيارة جيدة وسنرى كيف ستؤدي في مواجهة المنافسين".

بالمقابل، عبّر لوب عن إعجابه بمنشآت "برودرايف" حين زار مقر الشركة، حيث يرى أن التعاون بينها وبين البحرين رايد اكستريم يمثل فرصة جدية لهذا المشروع الجيد.

فقال: "بالتأكيد في البداية كنت مهتماً بالمشاركة مع فريق ذي خبرة مثل تويوتا، لكن ’برودرايف’ أرادت إطلاعي على المشروع".

وأكمل: "ذهبت إلى هناك ورأيت العرض التقديمي وكيفية صناعة السيارة والعمل الكبير المبذول عليها، وأدركت أنهم صنعوها بالطريقة التي أريدها تماماً. لا أدري حقاً إن كانت هناك سيارة بمثل كفاءتها".

وتابع: "رأيت الكثير من الحماس والتحفز والكثير من الإمكانيات أيضاً. لقد أثاروا إعجابي حقاً بجديتهم ومشروعهم، وأعتقد أنه من المثير للاهتمام الانطلاق من الصفر مع فريق جديد وبناء سيارة مثل هذه".

واختتم: "ربما كان ذلك الحل الأفضل، بالرغم من أن أول مشاركة تكون صعبة عادة، وما زال أمامنا الكثير من العمل".