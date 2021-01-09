رالي داكار
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رالي داكار
داكار
29 يوليو
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رالي داكار / داكار / أخبار عاجلة

لوب: داكار 2021 "سباق للملّاحين وليس السائقين"

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لوب: داكار 2021 "سباق للملّاحين وليس السائقين"

يعتقد سيباستيان لوب أنّ التحديات الملاحية التي تواجه الطواقم في رالي داكار 2021 قد ألقت بظلالها على دور السائقين وجعلت حدث هذا العام "سباقًا للملّاحين".

برهن الأسبوع الأوّل من نسخة داكار لهذا العام على صعوبة الحدث من ناحية الملاحة، إلى حد أنّ بعضًا من أكثر السائقين خبرة وتمرسًا انحرفوا عن المسار وضلّوا طريقهم ليخسروا الكثير من الوقت في صحراء المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز هؤلاء كان صاحب الألقاب الثلاثة وسائق "اكس-رايد ميني" كارلوس ساينز، والذي تحدث عن تلك الصعوبات بعد دراما الملاحة التي واجهها في المرحلة الخامسة، قائلًا بأنّ الحدث "أشبه بمنافسات الجيمخانة أكثر من كونه رالي"، وأنّه لم يرَ قط هذا العدد من السائقين يضلّ طريقه.

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أمّا لوب - الذي خرج من المنافسة على المراكز الأولى بعد أسبوع مليئ بالأخطاء الملاحية، الانثقابات وكسر في ذراع التعليق - فيعتقد أنّه ليس بمقدوره صنع الفارق في داكار هذا العام وأنّ الملّاحين لهم الكلمة العُليا في تحديد النتيجة النهائية.

حيث قال: "علينا إيجاد الوجهة الصحيحة. الأمر مخادع للغاية كون المسارات ليست مرئية في الحقيقة. نتتبع المسارات ونصل إلى النقطة حيث تبدأ بالاختفاء وهنالك الكثير من الخطوط تتجه في كل مكان ولا نعلم ما ينبغي أن نفعل".

وأضاف: "لذلك نتجه من نقطة إلى آخرى خلال العديد من المناطق الصخرية التي ليس من الممتع القيادة خلالها. المرات التي ضللنا الطريق فيها كنا على مسار، لذلك من الصعب جدًا فهم ما يمكن فعله. لا أريد انتقاد كتيب الطريق، لكنّ ذلك سؤال موجّه أكثر للملّاح، وربما تكون المشكلة في التضاريس المختلفة لهذا الرالي، بيد أنّه بالمقارنة مع السباق في أمريكا الجنوبية، فإنّ الملاحة هنا أكثر عدائية بكثير".

وأكمل: "الحقيقة هي أنّني كسائق لا يُمكنني صنع الفارق هنا، أقوم بما يُقال لي. إنّه سباق للملاحين، وليس للسائقين".

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جديرٌ بالذكر أّنه وعقب تجارب محدودة في أول داكار في السعودية العام الماضي، يتم تسليم كتيب الطريق إلى السائقين الآن قبل 15 دقيقة فقط من بداية كل مرحلة، وهو ما لا يترك للطواقم أيّ وقت لإضافة ملاحظاتهم والمعلومات الإضافية، لكنّ القائمين على الحدث حاولوا تعويض ذلك من خلال جعل كتيب الطريق أكثر تفصيلًا.

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السلاسل رالي داكار
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