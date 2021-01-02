كيف تمكنت "آموري سبورت" بالتعاون مع المملكة العربية السعودية من إنقاذ رالي داكار 2021؟

دق إغلاق الحدود البرية، البحرية والجوية للمملكة العربية السعودية قبل 13 يومًا من انطلاق النسخة الثانية لرالي داكار في شبه الجزيرة العربية جرس الإنذار داخل منظمة آموري سبورت "أيه اس أو".

حيث تمكنت منظمة "أيه اس أو" - في ظل القيود المفروضة من المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا - من حجز 18 رحلة جوية لضمان حضور المتنافسين للحدث.

وفي وسط إجازات الكريسماس ومع القلق الذي اعترى آلاف من المتنافسين، الميكانيكيين والأعضاء الآخرين في معسكر داكار حيال إمكانية إلغاء رحلاتهم إلى جدة، عمل دايفيد كاستيرا وفريقه - مع المنسق العام، توماس كريف-ماير - على ضمان ألا يتم ترك أيّ مشارك على الأرض إثر الإجراءات التي فرضتها المملكة في اللحظات الأخيرة.

وبالإضافة إلى قوتها الاقتصادية، وعلاقاتها رفيعة المستوى مع حكومة البلد المستضيف، تعيّن على "أيه اس أو" كذلك أن تبتكر حلولًا لمواجهة ذلك الوضع.

حيث تمّت الاستعانة بما بمجموعه 18 طائرة مستأجرة لنقل المشاركين والفرق إلى جدة مع تصريح خاص من المملكة العربية السعودية على 21 رحلة.

وقد حلّت تلك مكان الرحلات التجارية التي حجزها ثُلث العدد الكلي للمشاركين (509 قبل الفحوصات التقنية والإدارية في 1 و2 يناير/كانون الثاني) والحاضرين بشكل خاص.

كما خططت منظمة "أيه اس أو" لعشر رحلات من مدريد، برشلونة، لشبونة، باريس، أمستردام، فرانكفورت، ميونخ وبراغا لنقل الثُلثين المتبقيين من المشاركين.

وتعقيبًا على ذلك، صرّح كاستيرا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قبل أيام من بداية الرالي قائلًا: "إنهم يشكروننا في هذه الأيام حتى قبل انطلاق الحدث، لا سيّما وأن كثيرين ظنوا بأنه من المستحيل إقامة هذه النسخة من داكار والآن يتواجدون هنا وهم سعداء للغاية".

وأضاف: "إذا ما يتواجدون هنا، فذلك كون المملكة العربية السعودية أرادت ذلك. لقد علمت آخر الأخبار في وقت متأخر، وسرعان ما اتصلت برؤسائي واتفقنا أن أول ما سنقوم به في الصباح التالي هو التواصل مع جهاتنا في السعودية".

وتابع: "لقد قمنا بعمل رائع في ظل تلك الظروف".

في المقابل، وقبل عطلة الكريسماس، تمكّنت "أيه اس أو" من إضافة ثماني رحلات إضافية خلال ثلاثة أيام فقط والتي انطلقت من دبي، باريس وبراغا، والتي تعيّن على جميعها الالتزام بالإجراءات الصحية وأن تكون محدودة بـ 80 بالمئة من السعة ومع وزن محدود من الأمتعة لتفادي إعادة التزود بالوقود.

كما تم نقل ثُلث العدد الكلي من متنافسين، طواقم وأعضاء آخرين في معسكر داكار (ما يقارب 700 فرد) إلى المملكة قادمين من 47 دولة مختلفة.

علاوة على ذلك، شكّلت الكتيبة البريطانية حالة خاصة، إذ وبفضل فريق "البحرين رايد اكستريم" - الذي استعان بطائرة خاصة - تمكنت "أيه اس أو" من جلب بقية الأعضاء البريطانيين العالقين هناك.

وعند سؤاله إذا ما كان قد خشي في أيّة مرحلة ألا يُقام رالي داكار أو يتم تأجيله، شدّد كاستيرا على أنّ مستقبل هذه النوعية من المنافسات كان يعتمد على أن تسير الأمور وفق المخطط.

فقال: "كنت أفكّر في 10 آلاف أمر في ليلة الأحد 20 ديسمبر/كانون الأوّل، لكن وبمجرد أن تحدثنا مع السعوديين، شعرت بالإطمئنان".

وأكمل: "أنا إيجابي دومًا، وعلمت أن بمقدورنا القيام بذلك. لم يكن هنالك خيار آخر، كونه ومن دون هذه النسخة من داكار، كانت الفرق لتواجه وضعًا صعبًا ومعقدًا للغاية بعد عام كامل من دون منافسات تقريبًا. كانت الكثير من الفرق لتسقط. كما أن إقامة هذا الحدث مهمة من أجل إنقاذ اقتصاد منافسات الراليات في المستقبل".

جديرٌ بالذكر أنّ معجزة الكريسماس التي تحققت مع "أيه اس أو" قد سمحت بانطلاق منافسات النسخة الـ 43 من رالي داكار اليوم السبت مع مرحلة تمهيدية بطول 11 كلم قبل انطلاق المرحلة الأولى يوم غد الأحد الموافق 3 يناير/كانون الثاني.