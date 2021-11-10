"كاي تي ام" تضم بيتروشي لتشكيلتها في رالي داكار 2022

سيحمل بيتروشي ألوان "تيك3" - الفريق الذي يشارك معه في "موتو جي بي" - إلى داكار.

وكان صاحب الـ 31 عاماً قد أكمل بالفعل تجارب على المسارات الصحراوية، قبل الحدث المرتقب.

وكشفت "كا تي ام" عن تشكيلتها من الدراجين التي تتضمن توبي برايس، ماتياس والكنر وكيفن بينافيديس، حيث سيساعدون بيتروشي في أول مشاركة له ضمن الراليات الصحراوية.

حيث قال بيتروشي: "بالنسبة لي فإن الحلم هو المشاركة في داكار. ذلك حدث لطالما أردتُ المشاركة فيه منذ أن كنت طفلاً حين كنت أشاهد فيديوهات الرالي من الثمانينات والتسعينات".

وأكمل: "الآن، وبفضل ’كاي تي ام’ تحقق الحلم. شكراً لهم على هذه الفرصة الرائعة".

وتابع: "أعتقد أنني سأكون الدراج الوحيد الذي لم يستعد لأكثر من شهر فقط وشارك في ’موتو جي بي’ ومن ثم في داكار!".

واسترسل: "هدفي الأساسي هو الإكمال، والاستمتاع بالتجربة!".

وكان بيتروشي يخطط للمشاركة في داكار منذ أن بات موقعه مع "تيك3" في خطر.

يشار إلى أن "كاي تي ام" تمتلك سجلاً غير مسبوق في داكار يصل إلى سلسلة من 18 فوزاً، قبل أن تتمكن هوندا من كسرها في نسخة 2020.