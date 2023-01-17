كارلوس ساينز يكشف مدى شدة إصابة ظهره في رالي داكار 2023
كشف كارلوس ساينز الفائز 3 مرات بلقب رالي داكار، أنه تعرض لكسر فقرتَين في ظهره، بعد الحادثة الكبيرة التي أجبرته على الانسحاب من مجريات نسخة 2023 من الرالي الأسطوري.
الإسباني صاحب الـ 60 عاماً ووالد كارلوس ساينز الابن سائق فيراري في الفورمولا واحد، تعرض لحادثة كبيرة عند الكيلومتر السادس من المرحلة التاسعة في داكار، انقلبت على إثرها سيارته آودي وارتطمت بالأرض بعنف في مقدمتها.
وكان ساينز يتجه للانسحاب مباشرة على إثرها، وحين كان في المروحية متجهاً إلى المستشفى، غيّر رأيه وطلب إعادته إلى السيارة لإكمال الرالي، وبالرغم من رغبته بالمشاركة لكن في المرحلة التالية تم إيقاف مشاركة السيارة لتضررها.
يوم الاثنين نشر تغريدة على تويتر: "خلال عودتي إلى مدريد من رالي داكار، استمرّت آلام ظهري التي بدأت بعد الحادثة، أكثر من المعتاد. وبعد نصيحة طبية، خضعت للمزيد من الفحوصات لتقييم شدة الإصابة".
وأكمل: "للأسف، لم تحمل النتائج أخباراً طيبة لأنني تعرضت لكسر في الفقرتين الخامسة والسادسة. الأمر الجيد أنهما مستقرتان، وبالتالي باتت أولويتي منذ هذا اليوم التعافي بأسرع وقت ممكن".
وتابع: "شكراً لكم جميعاً على المحبة والدعم اللتين تلقيتهما على مدار الأيام الماضية. سأواصل إيفاءكم بكل جديد".
وتقع الفقرتان 5 و6 في أعلى العمود الفقري ما بين لوحي الكتف.
وكان ساينز يقدم بداية جيدة للرالي لكنه تعرض لمشكلة ميكانيكية في المرحلة الثالثة أضرّت بمركزه. ومع محاولته التعويض بقوة تعرض لحادثة كبيرة في المرحلة السادس، كما تم حرمانه من الفوز بالمرحلة الثامنة بسبب عقوبة سرعة.
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