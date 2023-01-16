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رالي داكار / داكار أخبار

فيديو: ملخّص المرحلة الـ 14 الختامية من منافسات رالي داكار 2023

انتهت رحلة داكار 2023، بمجموعة من الأرقام القياسية، وبفوز ناصر العطية سائق تويوتا هايلوكس بلقبه الخامس في الرالي الأسطوري!

فيديو: ملخّص المرحلة الـ 14 الختامية من منافسات رالي داكار 2023

حقق ناصر العطية الفوز بلقبه الخامس برالي داكار الأسطوري مع نهاية نسخة 2023، التي اعتبرها الكثيرون النسخة الأصعب حتى الآن على أراضي المملكة العربية السعودية!

 
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رالي داكار: العطيّة يُتوّج باللقب وشيشري يفوز بالمرحلة الأخيرة
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رالي داكار: العطيّة يُتوّج باللقب وشيشري يفوز بالمرحلة الأخيرة

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فيديو: ملخّص المرحلة الـ 14 الختامية من منافسات رالي داكار 2023
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فيديو: ملخّص المرحلة الـ 14 الختامية من منافسات رالي داكار 2023

انتهت رحلة داكار 2023، بمجموعة من الأرقام القياسية، وبفوز ناصر العطية سائق تويوتا هايلوكس بلقبه الخامس في الرالي الأسطوري!

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