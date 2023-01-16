فيديو: ملخّص المرحلة الـ 14 الختامية من منافسات رالي داكار 2023
انتهت رحلة داكار 2023، بمجموعة من الأرقام القياسية، وبفوز ناصر العطية سائق تويوتا هايلوكس بلقبه الخامس في الرالي الأسطوري!
حقق ناصر العطية الفوز بلقبه الخامس برالي داكار الأسطوري مع نهاية نسخة 2023، التي اعتبرها الكثيرون النسخة الأصعب حتى الآن على أراضي المملكة العربية السعودية!
أحدث الأخبار
ستيلا: مكلارين بين أفضل الفرق الآن على صعيد وقفات الصيانة
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ الحظيرة البريطانيّة قدّمت بعض أسرع وقفات الصيانة في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد تركيزٍ ناجحٍ على تحسين كفاءتها.
ألبين: فرق الفورمولا واحد تسعى لاستغلال إضافات سقف النفقات
يعتقد أوتمار زافناور مدير فريق ألبين بأنّ الفرق الكبرى في الفورمولا واحد تكسب أفضليّة بالرغم من سقف النفقات عبر نقل موظّفيها إلى عدّة مشاريع مختلفة.
الفورمولا واحد تأمل من قوانين محركات 2026 الجديدة "معادلة ساحة المنافسة"
تأمل الفورمولا واحد أن تساهم قوانين المحركات الجديدة لموسم 2026، "بمعادلة ساحة المنافسة" للمصنعين الجدد وسط تصاعد اهتمام دخول علامات تجارية جديدة.
فيديو: ملخّص المرحلة الـ 14 الختامية من منافسات رالي داكار 2023
انتهت رحلة داكار 2023، بمجموعة من الأرقام القياسية، وبفوز ناصر العطية سائق تويوتا هايلوكس بلقبه الخامس في الرالي الأسطوري!
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