فيديو: ملخّص المرحلة الـ 14 الختامية من منافسات رالي داكار 2023

ستيلا: مكلارين بين أفضل الفرق الآن على صعيد وقفات الصيانة

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ الحظيرة البريطانيّة قدّمت بعض أسرع وقفات الصيانة في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد تركيزٍ ناجحٍ على تحسين كفاءتها.