فيديو: ملخّص المرحلة الـ 13 من منافسات رالي داكار 2023
في اليوم ما قبل الأخير، سجل سيباستيان لوب سائق فريق البحرين رايد اكستريم رقماً قياسياً جديداً في تاريخ داكار!
واصل لوب سيطرته المطلقة على مجريات الأسبوع الثاني من رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة ليُحرز فوزه السادس على التوالي ويعزز المركز الثاني في الترتيب العام خلف المتصدّر ناصر العطيّة، ويسجل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ داكار عبر الفوز بست مراحل متتالية.
رالي داكار: لوب يُواصل العلامة الكاملة في الأسبوع الثاني من رالي داكار
رالي داكار: العطيّة يُتوّج باللقب وشيشري يفوز بالمرحلة الأخيرة
أحدث الأخبار
ستيلا: مكلارين بين أفضل الفرق الآن على صعيد وقفات الصيانة
قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ الحظيرة البريطانيّة قدّمت بعض أسرع وقفات الصيانة في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد تركيزٍ ناجحٍ على تحسين كفاءتها.
ألبين: فرق الفورمولا واحد تسعى لاستغلال إضافات سقف النفقات
يعتقد أوتمار زافناور مدير فريق ألبين بأنّ الفرق الكبرى في الفورمولا واحد تكسب أفضليّة بالرغم من سقف النفقات عبر نقل موظّفيها إلى عدّة مشاريع مختلفة.
الفورمولا واحد تأمل من قوانين محركات 2026 الجديدة "معادلة ساحة المنافسة"
تأمل الفورمولا واحد أن تساهم قوانين المحركات الجديدة لموسم 2026، "بمعادلة ساحة المنافسة" للمصنعين الجدد وسط تصاعد اهتمام دخول علامات تجارية جديدة.
فيديو: ملخّص المرحلة الـ 14 الختامية من منافسات رالي داكار 2023
انتهت رحلة داكار 2023، بمجموعة من الأرقام القياسية، وبفوز ناصر العطية سائق تويوتا هايلوكس بلقبه الخامس في الرالي الأسطوري!
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.