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رالي داكار / داكار أخبار

فيديو: ملخّص المرحلة الـ 13 من منافسات رالي داكار 2023

في اليوم ما قبل الأخير، سجل سيباستيان لوب سائق فريق البحرين رايد اكستريم رقماً قياسياً جديداً في تاريخ داكار!

فيديو: ملخّص المرحلة الـ 13 من منافسات رالي داكار 2023

واصل لوب سيطرته المطلقة على مجريات الأسبوع الثاني من رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة ليُحرز فوزه السادس على التوالي ويعزز المركز الثاني في الترتيب العام خلف المتصدّر ناصر العطيّة، ويسجل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ داكار عبر الفوز بست مراحل متتالية.

 
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رالي داكار: لوب يُواصل العلامة الكاملة في الأسبوع الثاني من رالي داكار
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