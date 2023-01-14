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فيديو: ملخّص المرحلة الـ 12 من منافسات رالي داكار 2023

نجح سيباستيان لوب في انتزاع المركز الثاني في الترتيب العام على إثر فوزه بالمرحلة الـ 12 من رالي داكار 2023.

فيديو: ملخّص المرحلة الـ 12 من منافسات رالي داكار 2023

واصل لوب سيطرته المطلقة على مجريات الأسبوع الثاني من رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة ليُحرز فوزه الخامس على التوالي وينتزع معه المركز الثاني في الترتيب العام خلف المتصدّر ناصر العطيّة.

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رالي داكار: لوب يُواصل زحفه عبر الخمس على التوالي والعطيّة على أعتاب اللقب
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رالي داكار: لوب يُواصل العلامة الكاملة في الأسبوع الثاني من رالي داكار

رالي داكار: لوب يُواصل العلامة الكاملة في الأسبوع الثاني من رالي داكار

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