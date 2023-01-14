فيديو: ملخّص المرحلة الـ 12 من منافسات رالي داكار 2023

فاولز: لن أحوّل ويليامز إلى فريق "مرسيدس مصغّر"

قال جايمس فاولز المعيّن حديثًا مديرًا فريق ويليامز في الفورمولا واحد أنّه لن يسعى إلى تحويل الحظيرة البريطانيّة إلى فريق "مرسيدس مصغّر" عند انضمامه الشهر المقبل.