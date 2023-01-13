فيديو: ملخص المرحلة الـ 11 من رالي داكار 2023
واصل الفرنسي سيباستيان لوب وتيرته الناريّة ليُحرز الفوز الرابع على التوالي ويقترب من انتزاع المركز الثاني في الترتيب العام.
أحرز لوب فوزه الرابع على التوالي وبات المركز الثاني في الترتيب العام على مرمى حجرٍ منه في ظلّ تقليصه الفارق مع لوكاس موراييس بشكلٍ كبير.
رالي داكار: لوب يُحرز الفوز الرابع على التوالي في ظلّ اشتعال المعركة على المركز الثاني
رالي داكار: لوب يُواصل زحفه عبر الخمس على التوالي والعطيّة على أعتاب اللقب
أحدث الأخبار
فورمولا إي: دينيس يفوز بأولى سباقات حقبة الجيل الثالث في المكسيك
أحرز جايك دينيس الفوز بسباق المكسيك الافتتاحي لموسم 2023 في الفورمولا إي، والذي شهد دخول سيارة الأمان في عدة مناسبات على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز.
فورمولا إي: دي غراسي يستفيد من خطأ دينيس ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في المكسيك
أحرز لوكاس دي غراسي قطب الانطلاق الأوّل لجائزة المكسيك الافتتاحيّة لموسم 2023 من بطولة الفورمولا إي بعد استفادته من خطأ جايك دينيس في النهائي.
فورمولا إي: فيرلاين يتفوّق على فيرن بـ 0.004 ثانية في التجارب الحرّة في المكسيك
سجّل باسكال فيرلاين الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة المكسيك الجولة الافتتاحيّة لموسم 2023 من بطولة الفورمولا إي للسيارات الكهربائيّة.
ماكنيش: تغييرات قوانين 2026 تمنح آودي "مسلكًا جيّدًا" لدخول الفورمولا واحد
يعتقد ألام ماكنيش بأنّ القوانين الجديدة لمحرّكات الفورمولا واحد لموسم 2026 تُمثّل "مسلكًا جيّدًا" لآودي للتحضير لانضمامها إلى البطولة.
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