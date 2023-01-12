فيديو: ملخص المرحلة العاشرة من رالي داكار 2023

أحرز لوب الهاتريك عبر تحقيقه الفوز الثالث على التوالي بمراحل رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة، في الوقت الذي واصل فيه القطري ناصر العطيّة أداء المرتاح بالنظر إلى أفضليّته الكبيرة في صدارة الترتيب العام.

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