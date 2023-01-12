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فيديو: ملخص المرحلة العاشرة من رالي داكار 2023

واصل الفرنسي سيباستيان لوب وتيرته المثيرة في هذا الأسبوع الثاني من منافسات رالي داكار 2023 عبر فوزه بالمرحلة العاشرة.

فيديو: ملخص المرحلة العاشرة من رالي داكار 2023

أحرز لوب الهاتريك عبر تحقيقه الفوز الثالث على التوالي بمراحل رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة، في الوقت الذي واصل فيه القطري ناصر العطيّة أداء المرتاح بالنظر إلى أفضليّته الكبيرة في صدارة الترتيب العام.

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رالي داكار: لوب يُحرز الفوز الثالث على التوالي مع الوصول إلى الربع الخالي
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رالي داكار: لوب يُحرز الفوز الثالث على التوالي مع الوصول إلى الربع الخالي
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رالي داكار: لوب يُحرز الفوز الرابع على التوالي في ظلّ اشتعال المعركة على المركز الثاني

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