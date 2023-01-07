فيديو: ملخص المرحلة السادسة من رالي داكار 2023

مكلارين: بياستري سيُنافس نوريس ولا نتوقّع أيّ توتّر بينهما

تبدو مكلارين متأكّدة من أنّ أوسكار بياستري سيفرض تحديًا قويًا على زميله لاندو نوريس ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّها غير متخوّفة من تسبّب المنافسة بينهما في أيّ توتّر.