فيديو: ملخص المرحلة السادسة من رالي داكار 2023
واصل ناصر العطية سعيه نحو الدفاع عن لقبه في نسخة 2023 من رالي داكار عبر الفوز بالمرحلة السادسة في ظل تعثّر منافسيه الرئيسيين كارلوس ساينز الأب وستيفان بيترانسيل
بعد إبداء غضبه من دفعة الطاقة التي أقرها المنظمون لسيارات آودي وفق قانون موازنة الأداء، عاد القطري ناصر العطية ليحقق أقصى استفادة من الدراما التي ضربت معسكر آودي عبر تقدّمه نحو الفوز في المرحلة السادسة وتعزيز صدارته للترتيب العام بفارق مريح.
فيديو: ملخص المرحلة الخامسة من رالي داكار 2023
رالي داكار: الراجحي يرفع علم السعوديّة بفوزه بالمرحلة السابعة
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مكلارين: بياستري سيُنافس نوريس ولا نتوقّع أيّ توتّر بينهما
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رالي داكار: الراجحي يرفع علم السعوديّة بفوزه بالمرحلة السابعة
ردّ البطل السعودي يزيد الراجحي بأفضل شكلٍ ممكنٍ إثر المتاعب الميكانيكيّة أمسٍ الجمعة عبر تحقيقه لفوزٍ ساحقٍ بمرحلة السبت الماراثونيّة من رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة، في الوقت الذي اتّبع فيه القطري ناصر العطيّة مقاربة متأنية للحفاظ على صدارته المريحة للترتيب العام.
فيديو: ملخص المرحلة السادسة من رالي داكار 2023
واصل ناصر العطية سعيه نحو الدفاع عن لقبه في نسخة 2023 من رالي داكار عبر الفوز بالمرحلة السادسة في ظل تعثّر منافسيه الرئيسيين كارلوس ساينز الأب وستيفان بيترانسيل
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