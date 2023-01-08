فيديو: ملخّص المرحلة السابعة من رالي داكار

بعد يومٍ من معاناته من مشاكل ميكانيكيّة كبيرة تسبّبت في خسارته لقرابة 5 ساعات، لم يسمح الراجحي لذلك الإحباط بالتأثير عليه، وردّ بأفضل طريقة ممكنة عبر تحقيقه لفوزٍ كاسح في المرحلة السابعة الرابطة بين الرياض والدواديمي.

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