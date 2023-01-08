فيديو: ملخّص المرحلة السابعة من رالي داكار
أحرز البطل السعوديّ يزيد الراجحي فوزه الأوّل بإحدى مراحل هذه النسخة من رالي داكار بعد أداء لا يُشقّ له غبار في هذه المرحلة الماراثونيّة.
بعد يومٍ من معاناته من مشاكل ميكانيكيّة كبيرة تسبّبت في خسارته لقرابة 5 ساعات، لم يسمح الراجحي لذلك الإحباط بالتأثير عليه، وردّ بأفضل طريقة ممكنة عبر تحقيقه لفوزٍ كاسح في المرحلة السابعة الرابطة بين الرياض والدواديمي.
رالي داكار: الراجحي يرفع علم السعوديّة بفوزه بالمرحلة السابعة
رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة
أحدث الأخبار
بن سليم متفاجئ من "ردة الفعل السلبية" على خطط تحالف أندريتي وكاديلاك لدخول الفورمولا واحد
عبّر محمد بن سليم رئيس فيا عن تفاجئه من "ردة الفعل السلبية" من بعض الأطراف على خطط تحالف أندريتي وكاديلاك لدخول بطولة العالم للفورمولا واحد.
رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة
أحرز سيباستيان لوب فوزه الثاني بإحدى مراحل هذه النسخة من رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك بعد استفادته هو وناصر العطيّة من عقوبة كارلوس ساينز الذي كان الأسرع.
راسل: وزن سيارات الفورمولا واحد الآن على حافة أن يهدّد السلامة
قال جورج راسل أن زيادة وزن سيارات الفورمولا واحد يهدد بأن تكون هنالك مشكلة سلامة، لا سيما وأن ارتطامًا على متنها "أشبه بالاصطدام بحافلة بالمقارنة مع سيارة ذكية صغيرة".
فاسور يرغب بتحرّكات أسرع وأكثر صرامة حيال خروقات سقف النفقات
يعتقد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري الجديد في الفورمولا واحد بأنّ هناك حاجة لتحرّكات أسرع وأكثر صرامة في حال حدوث خروقات لسقف النفقات في المستقبل، وذلك على إثر الجدل الذي أحاط بريد بُل في 2022.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.