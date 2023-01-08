تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
تحميل تطبيقاتك
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
السابق / رالي داكار: الراجحي يرفع علم السعوديّة بفوزه بالمرحلة السابعة التالي / رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة
رالي داكار / داكار أخبار عاجلة

فيديو: ملخّص المرحلة السابعة من رالي داكار

أحرز البطل السعوديّ يزيد الراجحي فوزه الأوّل بإحدى مراحل هذه النسخة من رالي داكار بعد أداء لا يُشقّ له غبار في هذه المرحلة الماراثونيّة.

فيديو: ملخّص المرحلة السابعة من رالي داكار

بعد يومٍ من معاناته من مشاكل ميكانيكيّة كبيرة تسبّبت في خسارته لقرابة 5 ساعات، لم يسمح الراجحي لذلك الإحباط بالتأثير عليه، وردّ بأفضل طريقة ممكنة عبر تحقيقه لفوزٍ كاسح في المرحلة السابعة الرابطة بين الرياض والدواديمي.

المشاركات
التعليقات
رالي داكار: الراجحي يرفع علم السعوديّة بفوزه بالمرحلة السابعة
المقال السابق

رالي داكار: الراجحي يرفع علم السعوديّة بفوزه بالمرحلة السابعة
المقال التالي

رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة

رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة

أحدث الأخبار

بن سليم متفاجئ من "ردة الفعل السلبية" على خطط تحالف أندريتي وكاديلاك لدخول الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

بن سليم متفاجئ من "ردة الفعل السلبية" على خطط تحالف أندريتي وكاديلاك لدخول الفورمولا واحد

عبّر محمد بن سليم رئيس فيا عن تفاجئه من "ردة الفعل السلبية" من بعض الأطراف على خطط تحالف أندريتي وكاديلاك لدخول بطولة العالم للفورمولا واحد.

رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة
رالي داكار رالي داكار

رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة

أحرز سيباستيان لوب فوزه الثاني بإحدى مراحل هذه النسخة من رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك بعد استفادته هو وناصر العطيّة من عقوبة كارلوس ساينز الذي كان الأسرع.

راسل: وزن سيارات الفورمولا واحد الآن على حافة أن يهدّد السلامة
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: وزن سيارات الفورمولا واحد الآن على حافة أن يهدّد السلامة

قال جورج راسل أن زيادة وزن سيارات الفورمولا واحد يهدد بأن تكون هنالك مشكلة سلامة، لا سيما وأن ارتطامًا على متنها "أشبه بالاصطدام بحافلة بالمقارنة مع سيارة ذكية صغيرة".

فاسور يرغب بتحرّكات أسرع وأكثر صرامة حيال خروقات سقف النفقات
فورمولا 1 فورمولا 1

فاسور يرغب بتحرّكات أسرع وأكثر صرامة حيال خروقات سقف النفقات

يعتقد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري الجديد في الفورمولا واحد بأنّ هناك حاجة لتحرّكات أسرع وأكثر صرامة في حال حدوث خروقات لسقف النفقات في المستقبل، وذلك على إثر الجدل الذي أحاط بريد بُل في 2022.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.