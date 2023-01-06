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فيديو: ملخص المرحلة الخامسة من رالي داكار 2023

عاد ناصر العطية في المرحلة الخامسة ليقدّم أداءً قويًا كان بمثابة رد على قرار رفع طاقة سيارات آودي عملًا بقانون موازنة الأداء، حيث فاز القطري بخامس مراحل الحدث في حائل

فيديو: ملخص المرحلة الخامسة من رالي داكار 2023

أكمل العطية المرحلة الخامسة التي بدأت وانتهت في حائل بطول 373 كلم أولًا بتوقيت بلغ 4 ساعات 13:23 دقيقة.

وتقدم السائق العنابي على ثنائي آودي كارلوس ساينز الأب وستيفان بيترانسيل، فيما يعدّ ردًا على قرار المنظمين برفع طاقة سيارات الصانع الألماني الكهربائية بـ 8 كيلوواط أو ما يعادل حوالي 11 حصانًا.

 
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فيديو: ملخص المرحلة السادسة من رالي داكار 2023

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