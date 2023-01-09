فيديو: ملخص المرحلة الثامنة من رالي داكار
عرفت المرحلة الثامنة من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة بعض التقلّبات، إذ تغيّرت هويّة الفائز في غضون دقائق قليلة.
في حين أنّ الماتادور الإسباني كارلوس ساينز سجّل الزمن الأسرع في المرحلة، إلّا أنّ إفراطه في السرعة في منطقة مُحدّدة بـ 40 كلم/س تسبّب في تلقيه عقوبة 5 دقائق، وهو ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الثالث خلف سيباستيان لوب وناصر العطيّة، حيث حافظ الأخير على أفضليّته التي تفوق الساعة في صدارة الترتيب العام مع بلوغ يوم الراحة.
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فيديو: ملخص المرحلة الثامنة من رالي داكار
عرفت المرحلة الثامنة من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة بعض التقلّبات، إذ تغيّرت هويّة الفائز في غضون دقائق قليلة.
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