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السابق / رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة
رالي داكار / داكار أخبار

فيديو: ملخص المرحلة الثامنة من رالي داكار

عرفت المرحلة الثامنة من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة بعض التقلّبات، إذ تغيّرت هويّة الفائز في غضون دقائق قليلة.

فيديو: ملخص المرحلة الثامنة من رالي داكار

في حين أنّ الماتادور الإسباني كارلوس ساينز سجّل الزمن الأسرع في المرحلة، إلّا أنّ إفراطه في السرعة في منطقة مُحدّدة بـ 40 كلم/س تسبّب في تلقيه عقوبة 5 دقائق، وهو ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الثالث خلف سيباستيان لوب وناصر العطيّة، حيث حافظ الأخير على أفضليّته التي تفوق الساعة في صدارة الترتيب العام مع بلوغ يوم الراحة.

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رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة
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رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة

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فيديو: ملخص المرحلة الثامنة من رالي داكار
رالي داكار رالي داكار

فيديو: ملخص المرحلة الثامنة من رالي داكار

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