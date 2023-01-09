فيديو: ملخص المرحلة الثامنة من رالي داكار

في حين أنّ الماتادور الإسباني كارلوس ساينز سجّل الزمن الأسرع في المرحلة، إلّا أنّ إفراطه في السرعة في منطقة مُحدّدة بـ 40 كلم/س تسبّب في تلقيه عقوبة 5 دقائق، وهو ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الثالث خلف سيباستيان لوب وناصر العطيّة، حيث حافظ الأخير على أفضليّته التي تفوق الساعة في صدارة الترتيب العام مع بلوغ يوم الراحة.

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