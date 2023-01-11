فيديو: ملخص المرحلة التاسعة من رالي داكار 2023
عرفت أولى المراحل بعد يوم الراحة في رالي داكار 2023 دراما قوية لبعض سائقي الصدارة وعلى رأسهم كارلوس ساينز الأب انسحب من الحدث إثر حادثته القوية في المرحلة التاسعة.
تمكن ناصر العطية من تعزيز صدارته للترتيب العام لرالي داكار بعد المرحلة التاسعة التي شهدت تعثّر أقرب ملاحقيه في معركة اللقب هانك لاتيغان وعودة سيباستيان لوب لتحقيق فوزه الثالث في هذا الرالي أمام فيدوتاس زالا وغيرلان شيشري.
رالي داكار: لوب يفوز بالمرحلة التاسعة وحادثٌ جديدٌ لساينز
رالي داكار: لوب يُحرز الفوز الثالث على التوالي مع الوصول إلى الربع الخالي
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