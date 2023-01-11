فيديو: ملخص المرحلة التاسعة من رالي داكار 2023

رالي داكار: لوب يُحرز الفوز الثالث على التوالي مع الوصول إلى الربع الخالي

أحرز الفرنسي سيباستيان لوب فوزه الثالث على التوالي مع نهاية المرحلة العاشرة من منافسات رالي داكار 2023 مع الوصول إلى منطقة الربع الخالي في المملكة العربيّة السعوديّة، في الوقت الذي اقترب فيه ناصر العطيّة خطوة إضافيّة من اللقب.