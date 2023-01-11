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رالي داكار / داكار أخبار

فيديو: ملخص المرحلة التاسعة من رالي داكار 2023

عرفت أولى المراحل بعد يوم الراحة في رالي داكار 2023 دراما قوية لبعض سائقي الصدارة وعلى رأسهم كارلوس ساينز الأب انسحب من الحدث إثر حادثته القوية في المرحلة التاسعة.

فيديو: ملخص المرحلة التاسعة من رالي داكار 2023

تمكن ناصر العطية من تعزيز صدارته للترتيب العام لرالي داكار بعد المرحلة التاسعة التي شهدت تعثّر أقرب ملاحقيه في معركة اللقب هانك لاتيغان وعودة سيباستيان لوب لتحقيق فوزه الثالث في هذا الرالي أمام فيدوتاس زالا وغيرلان شيشري.

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رالي داكار: لوب يفوز بالمرحلة التاسعة وحادثٌ جديدٌ لساينز
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رالي داكار: لوب يفوز بالمرحلة التاسعة وحادثٌ جديدٌ لساينز
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رالي داكار: لوب يُحرز الفوز الثالث على التوالي مع الوصول إلى الربع الخالي

رالي داكار: لوب يُحرز الفوز الثالث على التوالي مع الوصول إلى الربع الخالي

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