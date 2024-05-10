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رالي داكار

فورد توقّع مع كارلوس ساينز الأب لقيادة برنامجها في رالي داكار 2025

وقعت فورد مع كارلوس ساينز الأب الفائز برالي داكار 4 مرات ليقود برنامجها في الراليات الصحراوية بدءاً من 2025.

فريق آودي 204: كارلوس ساينز الأب

الصورة من قبل: ايه.اس.او

سيكون ساينز، بالإضافة إلى ناني روما الفائز بالحدث العريق مرتين، من بين 3 سائقين يمثلون فورد في رالي داكار الأسطوري الذي يقام في المملكة العربية السعودية.

وسيتم الإعلان عن بقية السائقين في وقت لاحق.

هذه المشاركة ستشكل رابع تعاون بين الإسباني وعملاق صناعة السيارات الأمريكي، بعد أن نافس ضمن طيف واسع من طرازات فورد ضمن مسيرته في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" التي امتدت 20 عاماً تقريباً.

فقد شارك على متن فورد سييرا خلال أول مشاركة له في "دبليو آر سي" عام 1987، قبل الانضمام إلى الفريق المصنعي لعدة جولات في الموسم التالي.

وعاد إلى فورد كبطل عالم مرتين في 1996، محرزاً ثلاثة انتصارات في الموسمين التاليين قبل الانتقال إلى تويوتا.

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الصورة من قبل: فورد بيرفورمانس

انسحاب تويوتا بنهاية 1999، مهدت الطريق لعودة ثالثة له إلى فورد ما بين 2000 - 2002، حقق خلالها فوزين حيث كانت أفضل نتائجه المركز الثالث ضمن الترتيب العام.

وينضم ساينز إلى فورد هذه المرة بعد تحقيق لقب داكار على متن سيارة آودي الكهربائية التي دخلت التاريخ كأول مركبة كهربائية تحرز الفوز بالحدث الأسطوري، لكن آودي أنهت برنامجها المؤلف من 3 أعوام.

بالتالي سيقود مجدداً مع العلامة الأمريكية بهدف تحقيق لقبه الخامس مع 5 مصنّعين، بعد ألقابه السابقة مع فولكسفاغن، بيجو، ميني وآودي. 

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