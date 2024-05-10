فورد توقّع مع كارلوس ساينز الأب لقيادة برنامجها في رالي داكار 2025
وقعت فورد مع كارلوس ساينز الأب الفائز برالي داكار 4 مرات ليقود برنامجها في الراليات الصحراوية بدءاً من 2025.
الصورة من قبل: ايه.اس.او
سيكون ساينز، بالإضافة إلى ناني روما الفائز بالحدث العريق مرتين، من بين 3 سائقين يمثلون فورد في رالي داكار الأسطوري الذي يقام في المملكة العربية السعودية.
وسيتم الإعلان عن بقية السائقين في وقت لاحق.
هذه المشاركة ستشكل رابع تعاون بين الإسباني وعملاق صناعة السيارات الأمريكي، بعد أن نافس ضمن طيف واسع من طرازات فورد ضمن مسيرته في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" التي امتدت 20 عاماً تقريباً.
فقد شارك على متن فورد سييرا خلال أول مشاركة له في "دبليو آر سي" عام 1987، قبل الانضمام إلى الفريق المصنعي لعدة جولات في الموسم التالي.
وعاد إلى فورد كبطل عالم مرتين في 1996، محرزاً ثلاثة انتصارات في الموسمين التاليين قبل الانتقال إلى تويوتا.
فورد رابتور
الصورة من قبل: فورد بيرفورمانس
انسحاب تويوتا بنهاية 1999، مهدت الطريق لعودة ثالثة له إلى فورد ما بين 2000 - 2002، حقق خلالها فوزين حيث كانت أفضل نتائجه المركز الثالث ضمن الترتيب العام.
وينضم ساينز إلى فورد هذه المرة بعد تحقيق لقب داكار على متن سيارة آودي الكهربائية التي دخلت التاريخ كأول مركبة كهربائية تحرز الفوز بالحدث الأسطوري، لكن آودي أنهت برنامجها المؤلف من 3 أعوام.
بالتالي سيقود مجدداً مع العلامة الأمريكية بهدف تحقيق لقبه الخامس مع 5 مصنّعين، بعد ألقابه السابقة مع فولكسفاغن، بيجو، ميني وآودي.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
هاميلتون يتصدر ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية في كندا
كارلوس ساينز يكشف مدى شدة إصابة ظهره في رالي داكار 2023
ساينز: آودي تحلت "بالشجاعة الكبيرة" مع سيارتها الجديدة لرالي داكار 2023
دبليو آر سي: محاكاة فورد عزّزت أداء سيارة أم-سبورت
دبليو آر سي: أم-سبورت مع شكل جديد لسيارتها لموسم 2023
دبليو آر سي: فريق أم-سبورت يرغب بتمديد عقد لوب بعد الفوز في مونتي كارلو
أحدث الأخبار
دبليو إي سي: جوتا تسجل فوزها الأول في الحقبة الخارقة من بوابة سبا 6 ساعات
فورمولا إي: بأداء مباغت يحرز كاسيدي الفوز بسباق برلين الأول ويعود لصدارة الترتيب
موتو جي بي: مارتن يفوز في سباق لومان القصير بالتزامن مع انسحاب بانيايا
فورمولا إي: مورتارا يمنح ماهيندرا البول بوزيشن في برلين متفوقًا على فاندورن
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات