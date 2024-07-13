فورد تريد "امتلاك" الراليات ببرنامج مصنعي في داكار
وضعت فورد طموحات كبيرة بعد كشفها عن مقاتلتها الزوّدة بمحرّك "في8" لرالي داكار.
قال الصانع الأمريكي فورد أنّه يرغب بـ "امتلاك" عالم الراليات عبر إضافته لبرنامج مصنعي لرالي داكار 2025.
تملك فورد حضورًا قويًا بالفعل في سباقات المسارات نتيجة فريقه نصف المصنعيّ في بطولة العالم للراليات ومشاركتها الرسميّة في باها 1000 وسباق صحراء فنكي في أستراليا، لكنّها عزّزت الآن حضورها في عالم الكروس كانتري عبر التشارك مع "ام-سبورت".
وكشفت فورد عن سيارة "رابتور تي1+" للعلن للمرّة الأولى في مهرجان غودوود للسرعة اليوم الجمعة، وذلك بعد أن أكملت أكثر من 10000 كلم من الاختبارات الخاصة بالسيارة المزوّدة بمحرّك "في8".
وتعاقدت فورد مع كارلوس ساينز بطل داكار أربع مرّات، وناني روما البطل المرّتين، لقيادة جهودها، بالرغم من عدم كشفها عن هويّة السائقَين الآخرين.
وقال مارك راشبروك المدير الدولي لـ "فورد برفورمنس موتورسبورتس" لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن متحمّسون، نريد امتلاك الراليات. كلّ ما نقوم به في دبليو آر سي مدهش وكذلك رالي فنكي وباها إلخ، لكنّنا متحمّسون جدًا لوجود هذه الشاحنة الجديدة بالكامل مع ام-سبورت، مع ناني وكارلوس للتوجّه إلى داكار. إنّه التحدي الأقصى".
وأضاف: "شعرنا أنّ داكار هو التحدي الأقصى هنا. أعني من ناحية طول السباق، والمتابعة الدوليّة. إنّه تحدٍ ضخم. جميع سباقات الطرقات الوعرة قاسية بأشكال مختلفة. لكن بالنظر إلى أنّ رالي داكار طويلٌ جدًا ويُقام على مدار العديد من الأيّام، فإنّه لا يختبر السيارة فقط، بل الأشخاص أيضًا ومدى صلابتهم".
وأردف: "نعلم من جهودنا في وقت سابقٍ من العام مع سيارة فورد رانجر مدى قساوة المهمّة. نحن نعلم ما كان عليه التحدي عندما وافقنا على خوضه، لكنّنا متحمّسون جدًا لذلك".
فورد رابتور تي1+
الصورة من قبل: ريد بُل
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